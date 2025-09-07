Broken Bone Treatment: हड्डी टूटने पर अब नहीं पड़ेगी जटिल सर्जरी की जरूरत, वैज्ञानिक ने खोज लिया है ये जादुई नुस्खा

Broken Bone Treatment Tips In Hindi: दुर्घटना में हड्डी टूटने पर अब डॉक्टरों को जटिल सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब वैज्ञानिकों ने टूटी हड्डियां जोड़ने के लिए जादुई नुस्खा खोज लिया है. खरगोशों पर किया गया इसका ट्रायल कामयाब पाया गया है.
Trending Photos
What Treatment to get in case of Bone Fracture: दक्षिण कोरिया की सॉन्गक्यूंकवान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हड्डी में एक नई खोज की है. उन्होंने एक सामान्य ग्लू गन को बदलकर एक ऐसी 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई है, जो हड्डी जैसा पदार्थ सीधे टूटी हड्डियों पर प्रिंट कर सकती है. इसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर में किया जा सकता है.
ग्लू गन की मदद से हड्डियों का सटीक इलाज
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बायोमेडिकल इंजीनियर जंग सेउंग ली के नेतृत्व वाली टीम ने यह खास 3D प्रिंटिंग डिवाइस बनाया है, जो ग्लू गन की मदद से हड्डी जैसा पदार्थ टूटी हड्डियों पर प्रिंट करता है. इस डिवाइस का ट्रायल अब तक खरगोशों पर किया गया है, जो सफल रहा है. स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई तकनीक हड्डियों की जटिल सर्जरी को आसान और प्रभावी बना सकती है.
दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने की नई खोज
नई तकनीक की खोज करने वाले जंग सेउंग ली ने बताया. हमारी तकनीक एक खास प्रणाली है, जो सर्जरी के दौरान टूटी हड्डी पर सीधे स्कैफोल्ड (हड्डी जैसा ढांचा) बनाती और लगाती है. इससे पहले से इमेजिंग, मॉडलिंग या कटिंग किए बिना जटिल और अनियमित हड्डी दोषों को ठीक करने में मदद मिलती है.
बिना नुकसान पहुंचाए ठीक हो जाएंगी टूटी हड्डियां
रिसर्च में बताया गया कि हड्डी के इम्प्लांट्स को पॉलीकैप्रोलैक्टोन (PCL) और हाइड्रॉक्सीएपेटाइट (HA) नाम के तत्वों से बनाया गया है. कम तापमान पर पिघलने वाली यह तकनीक बिना ऊतकों को नुकसान पहुंचाए टूटी हड्डी पर प्रिंटिंग और आकार देने में सक्षम होती है.
एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल रहेगा फायदेमंद
स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के दौरान HA की मात्रा और PCL के मॉलिक्यूलर वेट को समायोजित करके स्कैफोल्ड की मजबूती, लंबे समय तक टिकने की क्षमता और हड्डी निर्माण की विशेषताओं को बेहतर किया. उन्होंने यह भी कहा कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से संक्रमण का खतरा कम हो सकता है.