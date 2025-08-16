हैवी झुमके कानों के लिए बन जाते हैं मुसीबत, जानिए कितने वजन की इयररिंग है सेफ?
Advertisement
trendingNow12883293
Hindi Newsलाइफस्टाइल

हैवी झुमके कानों के लिए बन जाते हैं मुसीबत, जानिए कितने वजन की इयररिंग है सेफ?

कई बार फैशन के चक्कर में महिलाएं अपना नुकसान कर बैठती हैं, खासकर जब बात झुमके पहनने की आती है जो इसके वजन का खास ख्याल रखना चाहिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हैवी झुमके कानों के लिए बन जाते हैं मुसीबत, जानिए कितने वजन की इयररिंग है सेफ?

Heavy Jhumka: महिलाओं के लिए झुमके और इयररिंग्स फैशन का अहम हिस्सा होते हैं. शादी-ब्याह, पार्टियों या किसी भी खास मौके पर हैवी झुमके पहनना ट्रेडिशनल स्टाइल माना जाता है. लेकिन क्या आप जानती हैं कि लंबे समय तक भारी झुमके पहनने से आपके कानों को गंभीर नुकसान हो सकता है? सही वजन की इयररिंग चुनना न सिर्फ आपके लुक को खूबसूरत बनाता है बल्कि कानों की सेहत के लिए भी जरूरी है.

हैवी झुमकों से होने वाले नुकसान

1. कान का कट जाना: लगातार भारी झुमके पहनने से कान के लोब (Earlobe) पर खिंचाव पड़ता है और धीरे-धीरे छेद बड़ा होने लगता है. कई मामलों में कान फट भी जाते हैं.

2. दर्द और सूजन: कान के नाजुक हिस्से पर एक्सट्रा वजन से ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, जिससे दर्द और सूजन होने लगती है.

3. इंफेक्शन का खतरा: अगर झुमके से कान कट जाए तो वहां बैक्टीरियल इंफेक्शन की रिस्क बढ़ जाता है.

4. पोश्चर पर असर: हैवी झुमके से गर्दन पर खिंचाव आता है, जिससे सिरदर्द और गर्दन दर्द की परेशानियां हो सकती है.

5. परमानेंट डैमेज: लंबे समय तक भारी झुमके पहनने से कान का आकार बिगड़ सकता है और कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है.

कितने वजन की इयररिंग है सेफ?

डॉक्टर्स और ज्वेलरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बातों का ख्याल रखना चाहिए

1. डेली यूज के लिए 5 से 7 ग्राम तक की हल्की इयररिंग्स सबसे सेफ मानी जाती हैं.

2. कभी-कभार पार्टी या फंक्शन में आप 15 से 20 ग्राम तक की इयररिंग पहन सकती हैं.

3. अगर झुमके 20 ग्राम से ज्यादा भारी हैं तो उन्हें लगातार पहनना खतरनाक हो सकता है. इन्हें सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही कैरी करें.

सेफ यूज के टिप्स

1. लंबे समय तक हैवी झुमके पहनने से बचें.

2. कानों को सपोर्ट देने के लिए Ear Support Patches या Ear Chains का इस्तेमाल करें.

3. इवेंट के बाद तुरंत झुमके उतारकर कानों को आराम दें.

कानों पर नियमित रूप से नारियल तेल या विटामिन-ई ऑयल से मसाज करें, ताकि उनकी इलास्टिसिटी बनी रहे.

इन बातों को समझें
हैवी झुमके भले ही लुक को और आकर्षक बना दें, लेकिन उनका लगातार इस्तेमाल कानों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. डेली यूज में हल्के इयररिंग्स चुनना और मौके के हिसाब से ही भारी झुमके पहनना सबसे सेफ तरीका है. इस तरह आप खूबसूरती और हेल्थ दोनों का बैलेंस बनाए रख सकती हैं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

jhumkaEarringearrings

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;