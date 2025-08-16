हैवी झुमके कानों के लिए बन जाते हैं मुसीबत, जानिए कितने वजन की इयररिंग है सेफ?

Heavy Jhumka: महिलाओं के लिए झुमके और इयररिंग्स फैशन का अहम हिस्सा होते हैं. शादी-ब्याह, पार्टियों या किसी भी खास मौके पर हैवी झुमके पहनना ट्रेडिशनल स्टाइल माना जाता है. लेकिन क्या आप जानती हैं कि लंबे समय तक भारी झुमके पहनने से आपके कानों को गंभीर नुकसान हो सकता है? सही वजन की इयररिंग चुनना न सिर्फ आपके लुक को खूबसूरत बनाता है बल्कि कानों की सेहत के लिए भी जरूरी है.

हैवी झुमकों से होने वाले नुकसान

1. कान का कट जाना: लगातार भारी झुमके पहनने से कान के लोब (Earlobe) पर खिंचाव पड़ता है और धीरे-धीरे छेद बड़ा होने लगता है. कई मामलों में कान फट भी जाते हैं.

2. दर्द और सूजन: कान के नाजुक हिस्से पर एक्सट्रा वजन से ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, जिससे दर्द और सूजन होने लगती है.

3. इंफेक्शन का खतरा: अगर झुमके से कान कट जाए तो वहां बैक्टीरियल इंफेक्शन की रिस्क बढ़ जाता है.

4. पोश्चर पर असर: हैवी झुमके से गर्दन पर खिंचाव आता है, जिससे सिरदर्द और गर्दन दर्द की परेशानियां हो सकती है.

5. परमानेंट डैमेज: लंबे समय तक भारी झुमके पहनने से कान का आकार बिगड़ सकता है और कभी-कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है.

कितने वजन की इयररिंग है सेफ?

डॉक्टर्स और ज्वेलरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन बातों का ख्याल रखना चाहिए

1. डेली यूज के लिए 5 से 7 ग्राम तक की हल्की इयररिंग्स सबसे सेफ मानी जाती हैं.

2. कभी-कभार पार्टी या फंक्शन में आप 15 से 20 ग्राम तक की इयररिंग पहन सकती हैं.

3. अगर झुमके 20 ग्राम से ज्यादा भारी हैं तो उन्हें लगातार पहनना खतरनाक हो सकता है. इन्हें सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही कैरी करें.

सेफ यूज के टिप्स

1. लंबे समय तक हैवी झुमके पहनने से बचें.

2. कानों को सपोर्ट देने के लिए Ear Support Patches या Ear Chains का इस्तेमाल करें.

3. इवेंट के बाद तुरंत झुमके उतारकर कानों को आराम दें.

कानों पर नियमित रूप से नारियल तेल या विटामिन-ई ऑयल से मसाज करें, ताकि उनकी इलास्टिसिटी बनी रहे.

इन बातों को समझें

हैवी झुमके भले ही लुक को और आकर्षक बना दें, लेकिन उनका लगातार इस्तेमाल कानों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. डेली यूज में हल्के इयररिंग्स चुनना और मौके के हिसाब से ही भारी झुमके पहनना सबसे सेफ तरीका है. इस तरह आप खूबसूरती और हेल्थ दोनों का बैलेंस बनाए रख सकती हैं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)