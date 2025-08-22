रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये पीली चीज, चेहरे का ग्लो देखकर लोग पूछेंगे क्या लगाया?
रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये पीली चीज, चेहरे का ग्लो देखकर लोग पूछेंगे क्या लगाया?

Skin Care Tips:  अगर आप अपने चेहरे को ग्लोइंग और चमकदार हमेशा रखना चाहते हैं, तो स्किन केयर करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आइए आपको बताते हैं चेहरे पर घी लगाने से क्या होगा?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:07 PM IST
Skin Care Tips:  त्वचा को बेदाग और हेल्दी रखने के लिए लोग कई तरह-तरह के मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स को चेहरे पर लगाते हैं, जिससे स्किन काफी ज्यादा बेकार और बेजान हो जाती है. कई ऐसी चीजें होती हैं, जो त्वचा पर सूट नहीं होती है. घी आपकी स्किन और सेहत दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. आपको बता दें अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाना चाहते हैं, तो घी को रोजाना अपने चेहरे पर रात में सोने से पहले लगा सकती हैं. आज आपको बताते हैं कि चेहरे पर रोजाना घी लगाने से क्या होगा.
 

चेहरे पर घी लगाने से क्या होगा?
 

1. झुर्रियां को कम

अगर आप त्वचा को बेदाग और हेल्दी, झुर्रियां को चेहरे से कम करना चाहते हैं, तो चेहरे पर रात में सोने से पहले घी से अच्छे से मसाज आपको कर लेनी चाहिए. ये आपकी स्किन के लिए फायदेमंद है.
 

2. दाग-धब्बों को हल्का करना

अगर आप चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का करना चाहते हैं, तो घी से अच्छे से मसाज कर सकते हैं. त्वचा की रंगत को निखारने के लिए घी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

3. सनबर्न से राहत 

अगर आप रात में सोने से पहले घी को चेहरे पर लगाते हैं, तो सनबर्न से राहत आप पा सकते हैं. घी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है.
 

4. त्वचा में नमी

आपको बता दें त्वचा को अंदर तक नमी देने के लिए आपको रोजाना सोने से पहले अपने स्किन पर आपको घी को लगाना चाहिए. सूखी त्वचा को नमी देता है.
 

5. मुहांसे को दूर

अगर आप चेहरे के मुहांसे को कम करना चाहते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले अपनी स्किन पर घी को हमेशा लगाना चाहिए. आपकी त्वचा ऑयली हैं, तो भी ये मददगार साबित होगा.

