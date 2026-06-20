Happy Fathers Day 2026: पिता के साथ रिश्ता अजीब होता है. पिता के सामने अक्सर हम अपने मन की बात का इजहार नहीं कर पाते हैं. लेकिन मन ही मन पापा के लिए बच्चे और पिता अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं. अक्सर पिता के साथ बातचीत कम होती है. फादर्स डे के मौके पर आप स्पेशल शायरी की मदद से पापा को अपने दिल की बात कह सकते हैं.
पापा से दिल की बात आप कभी भी कर सकते हैं. दिल की बात कहने के लिए एक दिन काफी नहीं है, आप पिता से दिल की बात कभी भी कर सकते हैं. आप फादर्स डे के मौके पर पिता को ये संदेश भेजकर फादर्स डे की शुभकामना भेज सकते हैं.
उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको,
अपनी नींद देकर चैन से सुलाया हमको,
अपने आंसू छुपाकर हंसाय हमको
कोई दुख ना देना ईश्वर मेरे पापा को कभी
Happy Father's Day
उस शख्स को फादर्स डे मुबारक
जो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा रहा
Happy Father's Day
मैंने पापा से अमीर इंसान आज तक नहीं देखा,
जेब खाली हो फिर भी कभी मना नहीं करते,
Happy Father's Day
खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे पापा का,
जहां बिना कुछ बोले ही वो मेरी हर बात को समझ जाते हैं
Happy Father's Day
दो पल की खुशी के लिए क्या क्या क जाता है
एक पिता ही बच्चों की खुशियों के लिए अंगारों पर चल जाता है
Happy Father's Day
जब सबने साथ देने से कर दिया इनकार
तब पिता के कांपते हाथों ने ही दिया था सहारा
Happy Father's Day
यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ पाया
जब पापा ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ
Happy Father's Day