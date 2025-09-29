Advertisement
Broken Heart Syndrome किसे कहते हैं? जानिए ये दिल टूटने जैसा है या फिर सेहत से जुड़ा मामला

World Heart Day 2025: दिल हमारे शरीर का काफी नाजुक लेकिन अहम ऑर्गन है, इसको कहीं 'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' से परेशानी न हो, इसलिए इसकी सही जानकारी हासिल करना जरूरी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:40 AM IST
Whay is Broken Heart Syndrome: अक्सर लोग कहते हैं कि "दिल टूटने" से इंसान बिखर जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरिएंस ही नहीं, बल्कि एक रियल मेडिकल कंडीशन भी है? इसे 'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' कहा जाता है. मेडिकल लैंग्वेज में इसे टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी (Takotsubo Cardiomyopathy) कहा जाता है. ये हालत तब होती है जब अचानक मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस के कारण दिल की मांसपेशियां अस्थायी तौर पर कमजोर हो जाती हैं और दिल सही से पंप नहीं कर पाता.

'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' क्या है?
'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' एक तरह की हार्ट कंडीशन है जिसमें हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल (Left Ventricle) का शेप एब्नॉर्मल हो जाता है. इसका आकार जापानी मछली पकड़ने वाले बर्तन टाकोत्सुबो जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इसका नाम टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी पड़ा. ये हार्ट अटैक जैसा लगता है लेकिन इसमें धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होता.

इसके कारण क्या हैं?

ये सिंड्रोम अचानक हुए इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस से ट्रिगर होता है. मिसाल के तौर पर-

1. किसी करीबी की मौत
2. ब्रेकअप या रिश्ते में धोखा
3. बड़ा फाइनेंशियल लॉस
4. एक्सीडेंट या बड़ी बीमारी
5. हद से ज्यादा डर या गुस्सा

ऐसे हालात में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन (एड्रेनालिन) बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, जो दिल की मांसपेशियों को टेम्पोरेरी तौर पर कमजोर कर देते हैं.

इसके लक्षण

'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' के लक्षण हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं, जैसे:-

1. अचानक सीने में दर्द
2. सांस लेने में तकलीफ
3. धड़कन तेज होना
4. चक्कर या बेहोशी
कई बार मरीज को लगता है कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन जांच करने पर ब्लड वेसेल्स में ब्लॉकेज नहीं मिलता.

ये दिल टूटने जैसा है या सेहत से जुड़ा मामला?

नाम भले ही “Broken Heart” यानी दिल टूटने से जुड़ा है, लेकिन ये असल में सेहत से जुड़ी परेशानी है. इमोशनल स्ट्रेस इसका बड़ा कारण जरूर है, मगर इसका असर सीधे हार्ट के फंक्शन पर पड़ता है. यानी ये कंडीशन इमोशन और शरीर दोनों का मेल है.

इलाज और सावधानियां

ये परेशानी ज्यादातर मामलों में अस्थायी होती है और मरीज कुछ हफ्तों में दवाओं और आराम से ठीक हो सकता है. डॉक्टर बीटा ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स और स्ट्रेस कम करने वाली दवाएं लिखते हैं. सबसे जरूरी है मेंटल बैलेंस बनाए रखना, योग-प्राणायाम करना और जरूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

