गेहूं, ज्वार और बाजरा, किसकी रोटी खानी चाहिए? जानें शरीर के लिए इनके फायदे

Which is The Healthiest Roti: गेहूं, बाजरा, ज्वार, ऐसे कई तरह की रोटियां खाई जाती है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इन में सबसे ज्यादा हेल्दी क्या है. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:56 PM IST
गेहूं, ज्वार और बाजरा, किसकी रोटी खानी चाहिए? जानें शरीर के लिए इनके फायदे

Which is The Healthiest Roti: भारत के ज्यादातर घरों में रोटी खाई जाती है. आमतौर पर ज्यादातर लोग गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग बाजरे, ज्वार और रागी की रोटियां भी खाते हैं. स्वाद के साथ-साथ इन के खाने के फायदे भी अलग-अलग होते हैं. लेकिन अक्सर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि गेंहू, ज्वार या बाजरे की रोटी में कौन सी सबसे ज्यादा हेल्दी है? ऐसे में इस खबर में हम आपको इस तीनों अनाज के गुण और फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

गेहूं की रोटी
ज्यादातर घरों में रोज गेहूं की ही रोटी खाई जाती है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन B जैसे पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आपकी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करता है. हालांकि जिन लोगों को ग्लूटेन इनटॉलरेंस, गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है, उन्हें गेहूं से परहेज करना चाहिए. गेहूं में ग्लूटेन होता है, जो डाइजेशन की समस्या पैदा कर सकता है. 

ज्वार की रोटी
ज्वार एक ग्लूटेन-फ्री अनाज है. साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर ज्वार में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. ऐसे में ज्वार की रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवर कंट्रोल रहता है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाया जाता है, पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिससे वट घटाने में मदद मिलती है. 

 

बाजरे की रोटी
खासकर सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी खाई जाती है. यह भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. पोषक तत्वों भरपूर बाजरे में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और फाइबर पाया जाता है. इसके सेवन से हार्ट की सेहत, हड्डियों की मजबूत और ठंड से बचाव होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

