Sleep: जब 8 घंटे की नींद नहीं होती काफी, जानिए कब होती है ज्यादा सोने की जरूरत

How Much Sleep Is Necessary: हमें एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए सुकून भरी नींद की जरूरत होती है. आमतौर पर ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट को 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे जरूर सोना चाहिए तभी हमारा शरीर रिलैक्स रहेगा और फिर हम दिनभर के जरूरी काम बिना थके कर पाएंगे. भले ही इस स्टैंडर्ड को सेट कर दिया गया हो, लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग-अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है. इसलिए कुछ लोगों को तय वक्त से ज्यादा सोने की जरूरत होती है वरना उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.

कुछ लोगों के लिए 8 घंटे की नींद काफी नहीं

आमतौर पर हम ये मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने 8 घंटे की नींद (8 Hours Of Sleep) पूरी कर ली और अब हमें और सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को सुस्ती और कमजोरी का करना पड़ता है. कई हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो हालात में आपको ज्यादा नींद लेने की जरूरत पड़ती है, जो 8 घंटे से बढ़कर 9 या 10 घंटे भी हो सकती है. इन हालात में ज्यादा नींद लेनी चाहिए 1. चेंज ऑफ सीजन (Change of Season)

कई बार जब मौसम में परिवर्तन होता है तो आपके नॉर्मल से ज्यादा नींद लेने की जरूरत पड़ती है. सीजन चेंज होने पर ऐसा मुमकिन है कि आपको रात में सुकून की नींद न आए ऐसे में आपको नींद पूरी करने के लिए ज्यादा सोने की जरूरत पड़ सकती है. 2. मेंस्ट्रुअल साइकिल (Menstrual Cycle)

महिलाओं के शरीर में हर महीने होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई अंदरूनी बदलाव से गुजरना पड़ता है. इस दौरान वो काफी ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस करती हैं, इसलिए उन्हें मासिक धर्म चक्र के दौरान करीब 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए तभी उन्हें तकलीफ से थोड़ी राहत मिल पाएगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे