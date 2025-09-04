पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करना चाहिए? जानें इसे साफ करने का आसान तरीका

Cleaning Tips: पानी हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है. इसलिए जरूरी है कि हम साफ और सही मात्रा में पानी पिएं. लेकिन आपको बता दें, कि पानी से भी कई गंभीर बीमारियों का खतरा फैलता है. ऐसे में घर की सफाई के साथ-साथ पानी की टंकी की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए. गंदे टैंक से आने वाले पानी से नहाने, कपड़े धोने और बर्तन की सफाई करने नुकसानदायक हो सकता है. इससे स्किन की बीमारी, पेट की समस्या और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए पानी की टंकी की सफाई बेहद जरूरी है. ऐसे में इस खबर में आपको बताएंगे कि पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करना चाहिए और कैसे साफ करना चाहिए.

हर 3 से 5 महीने में सफाई

एक्सपर्ट्स की माने तो पानी की टंकी को हर 3 से 6 महीने में एक बार साफ करना चाहिए. वहीं अगर आपके टंकी में पानी के साथ रेत या गंदगी आती है, तो इससे भी जल्दी सफाई करनी चाहिए. समय-समय पर सप्लाई करने से पानी शुद्ध रहता है और सेहत अच्छी रहती है.

टंकी खाली करें

टंकी की सफाई तो जरूरी है ही. लेकिन अच्छी सेहत के लिए सही तरीके से साफ करना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले टंकी का पूरी तरह से खाली कर दें. सारा पानी निकाल दें.

ब्रश और पानी से स्क्रब करें

अब टंकी को अंदर से साफ करें. इसके लिए दीवारों और फर्श पर जमने वाली काई, मिट्टी और कचरे को हार्ड ब्रश से हटाए. वहीं अगर प्लास्टिक की टंकी है तो नॉन-एब्रेसिव ब्रश का इस्तेमाल करें, जिससे फर्श खराब न हो. स्क्रब करने के बाद, नल खोलकर पानी से गंदगी को बाहर निकालें.

डिसइंफेक्ट करें

इसके बाद टंकी को डिसइंफेक्ट करना न भूलें. इसके लिए टंकी में थोड़ा साफ पानी डालें और उसमें 1 लीटर ब्लीच या टंकी क्लीनर मिलाएं. इसके बाद पूरे टैंक में फैला कर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़े दें. इससे टंकी के अंदर का बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म हो जाएगा.

अच्छे से धोकर पानी भरें

लास्ट में टंकी को अच्छे से साफ करने पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह साफ कर दें, जिससे कोई भी कैमिकल या गंदगी न बचे. साथ ही पाइपलाइन भी साफ करें. अब टंके को दोबारा भर कर इस्तेमाल करें.