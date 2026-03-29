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गर्मियों का देसी फ्रिज है मिट्टी का मटका, दुकान से खरीदतें समय इन बातों का रखें खास ध्यान

Matka Buying Tips In Summer: गर्मियों के मौसम में अगर आप मिट्टी का मटका खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखान चाहिए. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:26 AM IST
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गर्मियों का देसी फ्रिज है मिट्टी का मटका, दुकान से खरीदतें समय इन बातों का रखें खास ध्यान

Matka Buying Tips In Summer:  गर्मियों का मौसम आ गया है ऐसे में कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. ठंडे और शुद्ध पानी की जरूरत भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है लेकिन आज के समय में लोग फ्रिज का पानी पीना पसंद करते हैं और ये हर घर में देखने को मिल जाएगा.  लेकिन ज्यादा ठडां पानी आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालती है. आपको फ्रिज का पीने की बजाय मिट्टी के मटके का पानी आपको पीना चाहिए. ये कई बीमारियों से भी आपको दूर रखता है और पानी पीने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है. 
 

गर्मियां शुरू होते हैं बाजारों में मिट्टी के मटकों की मांग काफी तेजी से बढ़ने लगती है. इसका पानी आपको पीना चाहिए. ये आपको कई बीमारियों से भी बचाती है. हर किसी को फ्रिज का पानी सूट करता है, तो उनके लिए मटका बेस्ट रहता है. बाजार से मटका खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. सही का चुनाव करना बेहद ही जरूरी होता है. वरना पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा. आइए आपको भी बताते हैं दुकान से खरीदतें समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.
 

मिट्टी का मटका खरीदतें समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
 

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1. पेंट वाला मटका

गर्मियां शुरू हो गई है और ऐसे में आपको अपने घर में मिट्टी का मटका जरूर रखना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को भी ठीक रखता है. आपको कभी भी  पेंट वाला मटका नहीं खरीदना चाहिए. केमिकल वाले पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिखने में तो सुंदर होते हैं, लेकिन हेल्थ को नुकसान करता है.
 

2. मटका में छेद चेक

अगर आप मटका खरीदने बाजार जा रहे हैं, तो कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. मटके में कहीं लीकेज या छेद तो नहीं है आपको इसको चेक करना चाहिए. मटके में पानी भरवाकर एक बार चेक आपको वहीं पर जरूर करना चाहिए.

3. घड़े का आकार

अगर आप मटका खरीदने बाजार जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है, कि उसका आकार कैसे है. घड़ा बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, वरना पानी ठंडा नहीं होगा. सही मोटाई वाला घड़ा ही आपको चुनना चाहिए.
 

4. चौड़े मुंह वाला मटका 

बाजार से मटका खरीदने से आपको आपको देखना चाहिए कि चौड़े मुंह वाला मटका है या नहीं. मटके में पानी भरना निकालना और उसे साफ करना काफी ज्यादा आसान होता है. इसका पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है.
 

(ये भी पढ़ें:  बालकनी के आस-पास भी नहीं फटकेंगे कबूतर, इन गंध से कोसों दूर भाग जाते हैं परिंदे)

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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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