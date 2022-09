Workout: ऐसे करती हैं वर्कआउट तो हो जाएं सावधान वरना होगा डबल नुकसान, समझें कब स्किप करनी है एक्सरसाइज

When Exercising Can Be Harmful: वर्कआउट करना फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें एक्सरसाइज करने से महिलाओं को नुकसान पहुंच सकता है. आइए जानते हैं कि महिलाओं को कब एक्सराइज स्किप कर देना चाहिए.