टेस्टी और हेल्दी कढ़ी-चावल भी सेहत के लिए बन जाएगी विलेन, अगर इस गलत तरीके खाएंगे आप

जब कभी आपको सेहतमंद और स्वाद से भरपूर खाना खाने का मन हो तो कढ़ी-चावल का ख्याल जेहन में जरूर आता है, लेकिन क्या इसे खाने का सही तरीका और वक्त आपको मालूम है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:51 AM IST
When Kadi Chawal Become Harmful: उत्तर भारत में कढ़ी-चावल एक ट्रेडिशनल डिश है, जिसे बड़े चाव से खाया जाता है. ये डिश स्वाद के साथ-साथ सेहत का खजाना भी होती है. कढ़ी एक प्रोबायोटिक फूड है, क्योंकि इसमें दही होती है, और दही पेट और इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है. हर उम्र में लोग कढ़ी-चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन गलत वक्त पर और गलत क्वांटिटी में कढ़ी-चावल का सेवन शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. 

कढ़ी-चावल की वेरायटी
भारत के लिए अलग-अलग राज्यों में कढ़ी-चावल बनाने का तरीका अलग है. पंजाब में पंजाबी कढ़ी यानी पकौड़े वाली कढ़ी खाई जाती है. गुजरात में मीठी कढ़ी खाई जाती है, जिसमें ढेर सारी सब्जियां डाली जाती हैं, लेकिन इस कढ़ी में बेसन नहीं पड़ता. पारंपरिक कढ़ी में ढेर सारा बेसन, हींग, कड़ी पत्ते और लहसुन का इस्तेमाल होता है, जो कढ़ी को टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाता है.

कढ़ी-चावल खाने के फायदे
कढ़ी की तासीर वैसे तो गर्म होती है, लेकिन दही की वजह से ये न्यूट्रीशनल हो जाती है. इसके अलावा कढ़ी को डिटॉक्स व्यंजन भी मान सकते हैं, क्योंकि कढ़ी में मौजूद कड़ी पत्ता, हींग और हल्दी पेट को साफ करती हैं और आंतों में मौजूद बुरे बैक्टीरिया का भी नाश करती हैं. पेट से जुड़ी समस्या जैसे कब्ज में भी ये राहत देती है.

कढ़ी-चावल हल्का और सात्विक भोजन होता है. अगर कढ़ी में तले हुए पकौड़ों का इस्तेमाल न करे और हरी सब्जी जैसे पालक, बथुआ, या मेथी का इस्तेमाल किया जाए तो कढ़ी को और पौष्टिक बनाया जा सकता है. इसके अलावा चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन पेट को ठंडा भी रखता है. 

कढ़ी-चावल कब बन जाता है बुरा?
कढ़ी-चावल खाने के फायदे तो आप जान गए, अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं. गलत वक्त पर खाने पर ये रेसेपी नुकसान भी करती है. आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर कफ की प्रॉब्लम है तो कढ़ी-चावल खाने से परहेज करना चाहिए. कढ़ी में दही होता है, जो कफ को बढ़ाने का काम करता है. जुकाम में भी कढ़ी का सेवन न करें.

डायबिटीज पेशेंट करें परहेज
शुगर के मरीज को कढ़ी-चावल देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये डिश ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकती है. किसी तरह का चावल भी शुगर के मरीजों को नहीं देना चाहिए. इसके अलावा रात के समय भी दही या दही से बनी रेसेपीज को नहीं खाना चाहिए. हमेशा ताजी कढ़ी का सेवन करना चाहिए. ताजी कढ़ी फायदे देती है, जबकि बासी कढ़ी पेट में गैस और कब्ज की दिक्कत पैदा कर सकती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

