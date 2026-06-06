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कब मानसिक बीमारी में बदल जाता है प्यार, क्या है ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर!

प्यार अंधा होता है ये लाइन आपने सुनी जरूर होगी. जब इंसान किसी के प्यार में होता है तो चौबीसों घंटे तक उसी के ख्याल में खोया रहता है. उसके मैसेज का इंतजार करना, उसकी हर छोटी बात पर मुस्कुरा देना. क्या आप जानते हैं प्यार की ये सीमा कब पार हो जाती है. आइए जानते हैं कब प्यार मानसिक बीमारी बन जाती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:47 PM IST
कब मानसिक बीमारी में बदल जाता है प्यार, क्या है ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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