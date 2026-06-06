कब मानसिक बीमारी में बदल जाता है प्यार, क्या है ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर!

जब इंसान प्यार में होता है तो उसे कुछ गलत-सही समझ नहीं आता है. ऐसे में 24 घंटे वह अपने प्यार के बारे में सोचते हैं. पार्टनर की हर छोटी बात पर मुस्कुरा देते हैं. लेकिन प्यार की भी एक सीमा होती है जब सीमा पार हो जाती है तो खूबसूरत प्यार खतरनाक रूप ले लेता है. आइए जानते हैं प्यार और जूनून में अंतर
शुरुआती समय में प्यार और दीवानगी एक जैसी लगती है. दोनों में सामने वाले को पाने की काफी तेज इच्छा होती है. लेकिन प्यार आजादी, भरोसे और सम्मान पर होता है. सच्चा प्यार आपको अच्छा इंसान बनाता है. आपके अंदर सुरक्षा की भावना लाता है. इसके उल्टा जब प्यार दीवानगी या ऑब्सेशन में बदलने लगता है तो इंसान सामने वाले एक वस्तु के रूप में देखता है जिस पर वह अपना पूरा हक जमाना चाहता है. इस वजह से रिश्ते में शक और असुरक्षा जैसी चीजें शुरू होती है.
जब कोई इंसान अपने पार्टनर को लेकर इस कदर तक असुरक्षित होता कि वह उसकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहता है. किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है. इतना ही नहीं वह उसके सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की कोशिश करता है.
प्यार जब मानसिक बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है तो इसके पीछे कुछ लक्षण नजर आते हैं. अगर कोई इंसान 24 घंटे केवल अपने पार्टनर के बारे में सोचता है. वह अपनी केयर, नौकरी, परिवार और दोस्तों को छोड़ केवल अपने प्यार के बारे में सोचता है तो यह मानसिक बीमारी हो सकती है. अपने पार्टनर के बिना जीने के बारे में सोचकर ही अगर पैनिक अटैक आना, लगातार मैसेज या कॉल करना, उसकी पूरी लाइफ पर कंट्रोल करने की कोशिश बी दीवानगी का संकेत है.
दीवानगी उन इंसान में देखने को मिलती है जो बचपन में किसी अकेलेपन, अटैचमेंट इश्यूज से गुजरे होते हैं. ऐसे लोग पार्टनर को खोने से घबरा जाते हैं. ऐसे में उनका प्यार एक बीमारी का रूप ले लेता है. वह भूल जाते हैं कि प्यार में स्पेस देना कितना जरूरी होता है.