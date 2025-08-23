मीटिंग में मौजूद, लेकिन कलीग से आंख नहीं मिला पाते, आपकी पर्सनालिटी के बारे में मिलते हैं ये 5 इशारे
मीटिंग में आंख मिलाकर बात करना आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और ईमानदारी का आईना होता है. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो लोग आपको इंट्रोवर्ट या अनइंटरेस्टेड समझ सकते हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:59 PM IST
No Eye Contact During Meeting: ऑफिस मीटिंग या किसी प्रोफेशनल माहौल में बातचीत के दौरान आंख मिलाना कॉन्फिडेंस और ईमानदारी का सिंबल माना जाता है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले से सीधे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते. वो बार-बार नजरें झुका लेते हैं या किसी दूसरी दिशा में देखने लगते हैं. ये आदत सिर्फ हेजिटेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी के कई छिपे पहलुओं को सामने लाती है. आइए जानते हैं कि आई कॉन्टैक्ट न बना पाने की आदत आपके बारे में क्या कहती है.

'नो आई कॉन्टैक्ट' का मतलब क्या?

1. कॉन्फिडेंस की कमी
जो लोग सामने वाले की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाते, अक्सर उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है. वे डरते हैं कि कहीं उनकी बात गलत न साबित हो जाए या उन्हें जज न किया जाए. यही वजह है कि वे नजरें मिलाने से बचते हैं.

2. इंट्रोवर्ट नेचर का इशारा
कम आंख मिलाना कई बार इस बात का भी इशारा देता है कि इंसान इंट्रोवर्ट (Introvert) है. ऐसे लोग अपने इमोशंस और सोच को खुलकर बयां करने की बजाय चुप रहना या लिमिटेड बातचीत करना पसंद करते हैं.

3. घबराहट या सोशल एंग्जायटी
मीटिंग में आंखें चुराना ये भी बता सकता है कि इंसान सोशल एंग्जायटी या घबराहट का शिकार है. ऐसे लोग भीड़ या औपचारिक माहौल में असहज महसूस करते हैं और आई कॉन्टैक्ट करने से बचते हैं.

4. ईमानदारी पर सवाल
कई बार आंख मिलाकर बात न करना दूसरों के लिए यह संकेत भी बन सकता है कि व्यक्ति कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है. हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल माहौल में आपकी क्रेडिबिलिटी कमजोर पड़ सकती है.

5. ध्यान भटकने की आदत
कुछ लोग मीटिंग में सामने वाले की आंखों में देखने की बजाय नोट्स, लैपटॉप या इधर-उधर देखने लगते हैं. यह आपकी फोकस की कमी और अनइंटरेस्टेड पर्सनालिटी को दिखाता है. इससे मैनेजर या टीम लीडर को लगता है कि आप डिसकशन को सीरियसली से नहीं ले रहे.

