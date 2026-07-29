कहां गए 'कसौटी जिंदगी की...' वाले हैंडसम अनुराग बसु? TV से गायब होकर जी रहे हैं ऐसी जिंदगी! देखें नई तस्वीरें

पॉपुलर टीवी सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' के अनुराग बसु को दर्शक काफी पसंद करते थे. उनका हैंडसम लुक काफी वायरल रहता था. सिजेन खान को कसौटी जिंदगी की सीरियल के बाद लंबे समय तक फिर से पर्दे पर नहीं देखा गया. कुछ साल पहले एक सीरियल अपनापन में नजर आए थे लेकिन वो सीरियल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए. आइए जानते हैं आखिर कसौटी के बाद सिजेन खान ने काम क्यों नहीं किया अब एक्टर कहां है और कैसे जी रहे हैं.
सिजेन खान को घर-घर में फेम सीरियल कसौटी से मिला था. आज भी लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं बल्कि टीवी सीरियल के अनुराग बसु से जानते हैं. कसौटी सीरियल टीवी का सुपरहिट सीरियल था. लव स्टोरी पर आधारित इस सीरियल को लोगों ने काफी पसंद किया था. सिजेन खान के हैंडसम लुक भी काफी चर्चा में बना रहता था. वहीं फैन आज भी जानने को बेताब हैं कि एक्टर इन दिनों कहां और क्या करते हैं.
कसौटी के बाद सिजेन लंबे समय तक टीवी से गायब थे. TOI को दिए इंटरव्यू में सिजेन खान ने बताया है कि कसौटी खत्म होने के बाद उनके पास कई अच्छे ऑफर्स मिले थे. लेकिन वह ऑफर्स इतने अच्छे नहीं थे. उस दौरान मैं कुछ अलग करने की उम्मीद कर रहा था. उसके बाद मेरे साथ कभी ऑफर नहीं आए.
इसके बाद मैं लाइफ को दूसरे तरीके से जीने का फैसला किया. मैंने एक्टिंग को करियर के रूप सोचना बंद कर दिया. इसके बाद मैंने इनवेस्टमेंट्स पर फोकस किया. अपनी लाइफ को जीना शुरू किया. मैंने ट्रेवल करना शुरू किया अपनी लाइफ को एन्जॉय किया. मैनें अपना हर दिन इन्जॉय किया.
सिजेन खान ने लगभग 12 साल के ब्रेक के बाद सीरियल शक्ति अस्तित्व से टीवी इंडस्ट्री में वापसी की थी. इसके बाद वह साल 2022 में सिजेन खान टीवी सीरियल अपनापन बदलते रिश्तों का बंधन में नजर आए थे. इस रोमांटिक सीरियल में सिजेन की एक्टिंग तो शानदार थी लेकिन लोगों के बीच सीरियल ज्यादा खास पॉपुलर नहीं हुआ था.
सिजेन खान किसी सीरियल और टीवी शो में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने एक्टिंग से सन्यांस ले लिया है. अच्छा प्रोजेक्ट मिलने पर वह फिर से वापसी कर सकते हैं. फिलहाल एक्टर अपनी प्राइवेट लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं.