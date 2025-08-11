Makhana Side Effects: किन 3 प्रकार के लोगों को मखाने से करना चाहिए परहेज वरना बीमारी कर जाएगी ट्रिगर? एक्सपर्टों की चेतावनी
Side Effects of Makhana: अनेक गुणों से भरपूर होने के बावजूद मखाना खाना कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. आज हम ऐसे ही 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें मखाने से दूरी बरतना चाहिए वरना उन्हें बीमारी ट्रिगर कर सकती है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 11, 2025, 03:30 AM IST
Which 3 kinds of People Should Avoid Eat Makhana: मखाना खाना सेहत के बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है. जिसके चलते इसके सेवन करने से पाचन तंत्र अच्छा रहता है और वजन नहीं बढ़ता. मखाने में फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनॉल्स नाम के यौगिक पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं. इन्हें खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक घट जाता है. इतनी सारी खूबियों की वजह से अक्सर मखाना को सुपरफूड की संज्ञा भी दी जाती है और हेल्थ एक्सपर्ट इसके नियमित सेवन की सलाह भी देते हैं. इतने फायदे होने के बावजूद डॉक्टर 3 लोगों को मखाने न खाने की सलाह देते हैं. ऐसा न करने पर उनको सेहत को लेकर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि वे 3 लोग कौन से हैं. 

किन लोगों को मखाने नहीं खाने चाहिए?

पथरी की समस्या वाले मखाने से बचें

हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक, जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या रही हो, उन्हें मखाने खाने से परहेज करना चाहिए. इसकी वजह ये है कि मखाने में ऑक्सालेट होते हैं जो इन पथरी के निर्माण में योगदान कर सकते हैं. जिन लोगों में गुर्दे की पथरी बनने की संभावना अधिक होती है, उनमें ये ऑक्सालेट कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोखने से रोकते हैं. जिससे हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं. इसलिए जितना संभव हो, एक लिमिटिडे मात्रा में ही मखाने का सेवन करना चाहिए. 

डायबिटीज रोगियों के लिए मखाना ठीक नहीं

डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को मखाना खाने में सावधानी बरतनी चाहिए. हालांकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है. लेकिन अन्य कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका अत्यधिक सेवन ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने की वजह बन सकता है. इसलिए कोशिश करें कि डायबिटीज रोगी मखाना न खाएं. अगर खाने का बहुत ज्यादा मन हो तो भी कम मात्रा में ही सेवन करें. 

ऐसे लोग मखाना खाने से बरतें दूरी

एक्सपर्टों के मुताबिक, जिन लोगों को एलर्जी होने का खतरा होता है या जिन्हें मेवों और बीजों से एलर्जी हो, उन्हें मखाना खाने से बचना चाहिए. यह फूड ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है. इसकी वजह से उन्हें खुजली और पित्ती जैसे हल्के लक्षणों से लेकर एनाफिलेक्सिस जैसी गंभीर रिएक्शन तक देखने को मिल सकते हैं. इसके बजाय वे हेल्थ को फायदा पहुंचाने वाले दूसरे सुपरफूड का विकल्प चुन सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

