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न जिम, न कोई जादुई दवा... फिर भी 100 साल से ज्यादा जीते हैं लोग; जानिए दुनिया की वो 5 जगहें, जहां के लोग होते 'शतायु'

Tips for Long Life: लंबी और सेहतमंद जिंदगी हर कोई जीना चाहता है. लेकिन यह चाहत हर किसी की पूरी नहीं होती है. आज हम दुनिया की ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां के लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक जीते हैं. वे आखिर ऐसा चमत्कार कैसे कर पाते हैं. अब यह राज दुनिया के सामने आ गया है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 03:04 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:04 AM IST
न जिम, न कोई जादुई दवा... फिर भी 100 साल से ज्यादा जीते हैं लोग; जानिए दुनिया की वो 5 जगहें, जहां के लोग होते 'शतायु'
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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