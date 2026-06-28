न जिम, न कोई जादुई दवा... फिर भी 100 साल से ज्यादा जीते हैं लोग; जानिए दुनिया की वो 5 जगहें, जहां के लोग होते 'शतायु'

लोग अक्सर कहते हैं अगर माता-पिता लंबी उम्र तक जिए, तो बच्चे भी लंबे समय तक जिएंगे. वैज्ञानिकों ने इस बात में कुछ सच्चाई जरूर पाई है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि 100 साल से अधिक उम्र तक पहुंचने की संभावना में आनुवंशिक भूमिका होती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है. कई अध्ययनों के अनुसार, हमारी कुल जीवन अवधि का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा आनुवंशिक कारकों से प्रभावित हो सकता है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा जीवनशैली, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं और संयोग जैसे कारकों पर निर्भर करता है यानी अच्छे जीन मदद कर सकते हैं, लेकिन वे अकेले पर्याप्त नहीं हैं.