दुनिया का वो देश, जहां रहते थे बौने जैसे इंसान, आज यहां रहते हैं सबसे लंबे लोग!

हम आपको नीदरलैंड के बारे में बताएंगे. आज के समय में नीदरलैंड के लोग हाइट में लंबे हैं. यहां पर पुरुषों की औसतन हाइट 6 फीट है वहीं महिलाओं की हाइट 5 फीट 7 इंच के लगभग है. माना जाता है कि डाइट की वजह से यहां के लोगों की हाइट काफी लंबी है. दरअसल यहां के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस, मछली का ज्यादा सेवन करते हैं. इन फूड्स में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो कि हाइट ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है.

सेहत पर ध्यान

नीदरलैंड में सेहत का काफी ध्यान दिया जाता है. इस देश में मेडिकल सुविधा काफी आसानी से मिल जाते हैं. किसी इंसान को कोई तकलीफ होती है तो उसे इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है.

हेल्दी लाइफस्टाइल

नीदरलैंड के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. वह साइकिल चलाते हैं, खेलकूद उनकी लाइफ का जरूरी हिस्सा है. नीदरलैंड के लोग फिजिकल एक्टिविटी पर काफी ध्यान देते हैं जिस वजह से उनकी हड्डियाों का विकास होता है.

200 साल पहले नीदरलैंड के लोगों की हाइट थी छोटी

लगभग 18 वीं शताब्दी में नीदरलैंड के लोग आज की तरह लंबे नहीं होते थे. लगभग 18वीं शताब्दी में लोगों की हाइट बहुत कम होती थी. अन्य देशों की तुलना में हाइट कम होने की वजह से उन्हें बौना कहते थे. वहीं आज के समय में नीदरलैंड के लोगों की हाइट में बदलाव देखने को मिला है.

कैसे हुआ ये बदलाव

कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिंज के प्रोफेसर लुईस बैरेट की स्टडी के अनुसार नीदरलैंड के लोगों की हाइट में बदलाव का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने और उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव है. नीदरलैंड के लोग काफी पैदल चलते हैं, इसके अलावा वह साइकिल करते हैं. अपने खान-पान को लेकर भी काफी सतर्क हैं.

