ठिठुरती सर्दी भी नहीं कर पाएगी बाल बाका, रोजाना खाना शुरू कर दें ये 4 ड्राई फ्रूट्स

Dry Fruits For Winter Season: सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में इस मौसम में शरीर को गर्म बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. ठंड के मौसम में हमारी एनर्जी जल्दी खर्च होती है, इसलिए एस मौसम में डाइट में ऐसे फूड आइटम्स शामिल करने की जरूरत होती है, जो बॉडी को अंदर से गर्म रखें और इम्यून सिस्टम को मजबूत करें. इसमें ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकता है. पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट्स शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में कौन सा ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए और उसके क्या फायदे होते हैं?

बादाम

बादाम ब्रेन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन आपको बता दें, ब्रेन के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ बादाम खाने से शरीर भी गर्म रहती है. बादाम फाइबर, विटामिन E, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं. ऐसे में सर्दियों में इसके सेवन से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है. ऐसे में रोज सुबह भिगोए हुए बादाम खाना शुरू कर दें, इससे डाइजेशन में सुधार आता है, स्किन को नमी मिलती है. इसके साथ-साथ इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ठंड में होने वाली कमजोरी और थकान को भी दूर करती हैं.

अखरोट

अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कई विटामिन्स से भरपूर अखरोट सर्दियों में शरीर का तापमान बैलेंस रखने में मदद करते हैं. ऐसे में रोज दो अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और हार्ट हेल्दी रहता है. इसके साथ-साथ यह बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करता है, जिससे बदलते मौसम में व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है.

काजू

काजू को सर्दियों के लिए एनर्जी का पावरहाउस माना जाता है. काजू में हेल्दी फैट्स, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है. यह बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है और मसल्स को मजबूत बनाता है. ऐसे में सर्दियों में काजू का सेवन करने से बॉडी में गर्माहट आती है और ठंड से होने वाली कमजोरी को दूर करता है. इसे स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है या दूध में मिलाकर भी खाया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.