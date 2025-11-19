Advertisement
किन राज्यों में रागी का आटा सबसे ज्यादा खाया जाता है? मिलेट्स के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते लोग

Ragi Eating States in India: हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग गेहूं की जगह मिलेट्स के आटे की रोटियां खाना पसंद करते हैं. हालांकि भारत में कई ऐसे राज्य भी हैं, जहां मिलेट्स यानी रागी खाई जाती है. इस खबर में हम आपको उन राज्यों के बारे में बातएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:42 PM IST
Which State Eats the Most Ragi: आज के समय में लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं और हेल्दी खान-पान फॉलो करने लगे हैं. ऐसे में मिलेट्स यानी रागी की डिमांड बढ़ गई है. पोषक तत्वों से भरपूर रागी में कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है. लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में रागी का महत्व आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है. इन इलाकों में रागी सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा है. इस खबर में हम आपको भारत के वे तीन राज्यों के बारे बताएंगे, जहां रागी सबसे ज्यादा खाई जाती है. 

 

कर्नाटक 
कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रागी उपभोक्ता राज्य है. यह देश का रागी हब कहा जाता है. इस राज्य में रागी को रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरी हिस्सा माना जाता है. कर्नाटक के मैसूर, तुमकुर, रामनजर और चिक्काबल्लापुर जिलों में सबसे ज्यादा रागी की पैदावार और खपत होती है. वहीं यहां सबसे फेमस रागी डिशेज में रागी मुड्डे, रागी रोटी, रागी डोगा और रागी माल्टी है, जो कि लगभग हर घर में बनाई जाती है. ग्रामीण इलाकों में लोग दोपहर के खाने में रागी मुड्डे खाते हैं, जो एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है. ऐसे में कर्नाटक में रागी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. 

तमिलनाडु
तमिलनाडु में भी रागी बहुत ज्यादा खाई जाती है. यहां रागी को केझवरगु कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बेहद आम है. रागी गर्म और उमस वाले मौसम में एनर्जी और ताजगी देने का काम करती है. यहां हर उम्र के लोग रागी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. यहां की फेमस रागी रेसिपीज में रागी पुट्टू, रागी कूझ, रागी कोलुकट्टई, रागी इडली और रागी डोसा है, जो कि हर पीढ़ियों में घरों में बनाई जाती है. 

 

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी रागी को रागुलु कहा जाता है. यहां भी रागी के बिना भोजन अधूरा है. यहां की जलवायु में रागी की खेती एक मजबूत, टिकाऊ और पौष्टिक अनाज मानी जाती है. यहां पर रागुलु (रागी) से रागुलु संगाती, रागुलु जावा (एनर्जी ड्रिंक), रागुलु लड्डू जैसी डिशेज बनाए जाते हैं. गर्म मौसम में यह शरीर को ठंडक और एनर्जी देने का काम करता है. खासतौर से यह महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

 

इन राज्यों में क्यों ज्यादा खाई जाती है रागी?
इन तीन राज्यों में राजी बेहद फेमस है. इसके कई कारण हो सकेत हैं, जैसे यह कम पानी में आसानी से उग जाती है, गर्म और सूखे क्षेत्रों में इसकी अच्छी पैदावार होती है, रागी आसानी से पच जाती है और एनर्जी देनी है, वहीं यह कैल्शियम, फाइबर और आयरन का अच्छी स्रोत है, इसके अलावा ग्रामीण जीवन में रागी सस्ती और पौष्टिक ऑप्शन होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

