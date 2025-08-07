जो हर त्योहार पर इतराती थीं, कहां गई वो मिठाइयां जिसे चाव से खाते थे लोग!

Indian sweets: त्योहार हो और मिठाइयां ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है. त्योहार में मिठास को बढ़ाने के लिए आजकल कई तरह-तरह की बाजारों में मिठाइयां आ गई हैं, जिसका टेस्ट पहले जैसी मिठाइयों के मुकाबलों में काफी कम होता है. आजकल के बदलते वक्त और लाइफस्टइल ने कई मिठाइयों को जैसे पीछे ही छोड़ दिया है अब जैसे मानों वो गायब ही गई हैं. ऐसे मिठाइयां आज गुमनाम में शामिल हैं, जो कभी हर घर-घर में बनाई जाती थी. आज आपको ऐसी मिठाइयों के बारे में बताते हैं, जो हर बाजारों और घरों की शान हुआ करती थी.



1. परवल की मिठाई

आजकल नई-नई मिठाइयां आ गई हैं और कभी परवल की मिठाई हर घर की शान हुआ करती थी लेकिन आजकल ये देखने को बेहद ही कम मिलती है. अब आप इसको केवल कुछ ही मिठाइयों की दुकानों में देख पाएंगे.



2. आलेपाक

आलेपाक की मिठाई ओडिशा में काफी ज्यादा खाई जाती है. पहले इसका स्वाद हर किसी के मुंह से जाता ही नहीं था. त्योहार हो या कई और खुशी हर घर में आप इसको देख सकते थे लेकिन आजकल के समय में जैसे मानो ये हर घर और दुकानों से गायब ही हो गई है.



3. साटा

साटा की मिठाइयां महाराष्ट्र और गोवा में काफी खाई जाती है. शादी-ब्याह इस मिठाई के बिना अधुरा सा लगता है. आजकल की मिठाइयों के बीच में ये मानों जैसे गायब ही हो गई है.



4. खरवस

खरवस की इस अनोखी और टेस्टी मिठाई को महाराष्ट्र के लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. ये हेल्थ के साथ-साथ स्वाद को भी बनाएं रखती है. आजकल ये मिठाई मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है.



5. चनार जिलिपी

चनार जिलिपी को बंगाल के लोग खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इसको खाकर ट्रेडिशनल जलेबी का स्वाद आएगा लेकिन अब ये मिठाई मिलनी तक काफी मुश्किल हो गई है.