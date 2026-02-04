फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? जानें इसमें कितना है दम!

Frozen vs Fresh Peas: ठंड का मौसम आते ही काफी सारी चीजें गरमागरम खाने को मिल जाती हैं. अधिकतर लोगों को आलू मटर की सब्जी को खाना पसंद करते हैं. इस मौसम में मटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग भर-भरकर मटर को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रोजन मटर को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ताजी हरी मटर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है अगर आप भी फ्रोजन या ताजी हरी मटर का सेवन करते हैं, तो आपको आज बताते हैं कि फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? ये खबर जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े.



फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट?



1. आपके बता दें अधिकतर लोग आज के समय में फ्रोजन मटर का सेवन करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. फ्रोजन मटर अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होते हैं. आपको बता दें फ्रोजन मटर लंबे समय तक भी खराब नहीं होते हैं.



2. दोनों मटर एक-दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं. दोनों तरह के मटर एक जैसे ही माने जाते हैं. प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स दोनों में ही खूब अच्छे से पाया जाता है.



3. स्वाद के मामले की अगर बात की जाए, तो ये देखा गया है कि फ्रोजन मटर के मुकाबले हरी ताजी मटर स्वाद में काफी ज्यादा मीठी होती है और ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है.



4. फ्रोजन और ताजी हरी मटर दोनों ही सेहत के लिए काफी ज्यादा बेहतर होती है. दोनों से ताकत और पोषण बराबर आपको मिलती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.