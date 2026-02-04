Advertisement
trendingNow13097481
Hindi Newsलाइफस्टाइलफ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? जानें इसमें कितना है दम!

फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? जानें इसमें कितना है दम!

Frozen vs Fresh Peas: ठंड के मौसम में मटर खानी लोगों को खूब पसंद होती है. अगर आप भी फ्रोजन या ताजी हरी मटर खाते हैं, तो जान लें इससे आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और कौन सी आपकी सेहत के लिए बेस्ट होती है.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? जानें इसमें कितना है दम!

Frozen vs Fresh Peas:  ठंड का मौसम आते ही काफी सारी चीजें गरमागरम खाने को मिल जाती हैं. अधिकतर लोगों को आलू मटर की सब्जी को खाना पसंद करते हैं. इस मौसम में मटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग भर-भरकर मटर को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रोजन मटर को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ताजी हरी मटर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है अगर आप भी फ्रोजन या ताजी हरी मटर का सेवन करते हैं, तो आपको आज बताते हैं कि फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट? ये खबर जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े.
 

फ्रोजन या ताजी हरी मटर सेहत के लिए क्या है बेस्ट?
 

1. आपके बता दें अधिकतर लोग आज के समय में फ्रोजन मटर का सेवन करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. फ्रोजन मटर अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होते हैं. आपको बता दें फ्रोजन मटर लंबे समय तक भी खराब नहीं होते हैं.
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. दोनों मटर एक-दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं. दोनों तरह के मटर एक जैसे ही माने जाते हैं. प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स दोनों में ही खूब अच्छे से पाया जाता है.
 

3. स्वाद के मामले की अगर बात की जाए, तो ये देखा गया है कि फ्रोजन मटर के मुकाबले हरी ताजी मटर स्वाद में काफी ज्यादा मीठी होती है और ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है.
 

4. फ्रोजन और ताजी हरी मटर दोनों ही सेहत के लिए काफी ज्यादा बेहतर होती है. दोनों से ताकत और पोषण बराबर आपको मिलती है.

इसे भी पढ़ें:  मटर को गर्मियों तक स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 'सीक्रेट फॉर्मूला'
 
 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

frozen peasfresh green peasHealth care tips

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल