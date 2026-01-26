Advertisement
गेहूं vs चावल, सेहत के लिए कौन है ज्यादा बेहतर? जानें इनके फायदे और नुकसान

Wheat vs Rice: गेहूं और चावल भारतीय थाली का मुख्य हिस्सा है. लेकिन फिर भी ये दोनों सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शरीर पर इन दोनों का असर क्या होता है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:50 PM IST
Healthy Diet: भारत में लोगों की जिंदगी गेहूं और चावल पर टिकी है. ये दोनों ही चीजें भारतीय थाली का मुख्य हिस्सा है. दोनों के बिना भारतीय थाली पूरी ही नहीं हो सकती है. ऐसे में इन दोनों का आपकी सेहत पर बड़ा असर भी पड़ता है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है. कुछ लोग मानते हैं कि गेहूं ज्यादा फायदेमंद है, तो वहीं कुछ लोग चावल में हेल्दी समझते हैं. हालांकि ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि गेहूं और चावल दोनों ही आपकी सेहत के लिए फायदे के साथ-साथ नुकसानदायक हो सकता है. 

 

क्या कहता है आयुर्वेद
आयुर्वेद मानता है कि समस्या अनाज में नहीं, बल्कि रिफाइंड अनाज, गलत मात्रा और गलत तरीके से खाने में है. आधुनिक चावल और गेहूं दोनों के फायदे भी हैं और नुकसान भी. सही चुनाव, सही पकाने का तरीका और संतुलित थाली ही असली समाधान है, तो चलिए गेहूं और चावल दोनों के फायदे जानते हैं. पहले बात करते हैं गेहूं की.

शरीर पर गेंहू का असर
गेहूं में हाई ग्लूटेन होता है, जो लंबे समय तक सेवन करने से मधुमेह और थायराइड जैसी बीमारियों को जन्म देता है. इससे पेट से जुड़े रोग भी होते हैं, क्योंकि ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने के लिए माहौल नहीं दे पाता है. दूसरा, आज के गेहूं में पोषक तत्वों की कमी होती है, खासकर जिंक और आयरन की. तीसरा, ज्यादा गेहूं का सेवन इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ती है. लेकिन हां, गेहूं में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प है.

 

शरीर पर चावल का असर
वहीं चावल की बात करें तो हर किस्म के चावल में हाई ग्लाइसेमिक का इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जो मोटापा और मधुमेह होने के चांस बढ़ा देता हैं. दूसरा, चावल के पौधे की जड़ में गेहूं के पौधे की तुलना में मिट्टी से पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कम होती है. ऐसे में चावल में ज्यादा हानिकारक रसायन पाए जाते हैं. तीसरा, आजकल मिलने वाले पॉलिश किए हुए चावलों में आयरन, जिंक और बाकी पोषक तत्व नहीं होते हैं. चावल सिर्फ पचने में आसान होते हैं और एक सीमित मात्रा तक पेट के लिए सही हैं.

 

क्या खाएं?
अब सवाल है कि खाएं क्या? स्वस्थ भोजन के लिए जीवन में तीन नियमों का पालन करना जरूरी है. पहला, भोजन को ठीक से पकाना. रोटी हो या चावल, दोनों को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है. चावल को कई बार धोएं और अच्छे से पकाएं, जबकि रोटी को आहार में सीमित करें. एक दिन में 2 से ज्यादा रोटियां का सेवन न करें. दूसरा, भोजन में बाकी अनाज को भी शामिल करें. सिर्फ चावल और गेहूं पर ही निर्भर न रहें. बाजरा, ज्वार और मक्का भी इस्तेमाल करें. तीसरा, अनाज की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा थाली में ज्यादा रखें. धारणा है कि रोटी और चावल से ताकत और मजबूती मिलती है, लेकिन ये गलत है. ये सिर्फ अस्थायी ऊर्जा देते हैं, ताकत या मजबूती नहीं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

