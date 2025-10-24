मेडिटेशन से नहीं मिल रहा Peace? शायद साइक्लिक ब्रीदिंग कर सकती है आपकी मदद, जानें कौन है ज्यादा बेहतर..

Cyclic Breathing vs Meditation: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान स्ट्रेस से जूझ रहा है. ऐसे में मेंटल पीस पाने के लिए लोग अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग मेडिटेशन करते है, तो कई साइक्लिक ब्रीदिंग. लेकिन सवाल ये है कि मेंटल शांति के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर होता है? इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे.

क्या है साइक्लिक ब्रीदिंग?

साइक्लिक ब्रीदिंग एक सांस लेने की टेकनिक है, जिसमें ब्रीदिंग को कंट्रोल और रिदमिक तरीके से अंदर और बाहर लिया जाता है. ऐसा करने से मन शांत होता है और स्ट्रेस दूर होता है. जैसे, 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 4 सेंकड तक छोड़ें. ये प्रोसेस हमारे बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस्ड करती है और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में आपकी मदद. धीरे-धीरे शरीर और मन दोनों ही रिलैक्स होता है.

मेडिटेशन क्या है?

मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना. इसमें व्यक्ति अपनी ब्रीदिंग, विचारों या किसी खास बिंदु पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं. ये प्रैक्टिस मन के जरूरी विचारों को शांत करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. ऐसे में लगातार मेडिटेशन करने से गुस्सा, डर और चिंता कम होती है और ब्रेन को पॉजीटिव एनर्जी मिलती है. मेडिटेशन करने से बॉडी के साथ-साथ फीलिंग्स पर भी गहरा असर पड़ता है.

कौन-सा तरीका है बेहतर?

अगर आप मेंटल शांति पाना चाहते हैं, या तुरंत स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो साइक्लिक ब्रीदिंग बेहतर ऑप्शन है. ऐसा करने से कुछ ही मिनटों में असर दिखता है और इसे दिन की किसी समय में की जा सकती है. वहीं अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी और सेल्स-कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो मेडिटेशन ज्यादा फायदेमंद होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.