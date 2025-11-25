Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बच्चों को किस पॉजीशन में सुलाना चाहिए? गलत तरीके से हो सकता है मौत का खतरा, मान लें पीडियाट्रिशियन की ये सलाह

Best Sleeping Position For Baby: छोटे बच्चों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है. ऐसे में उन्हें सही पॉजीशन में सुलाना भी जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस बारे में पीडियाट्रिशियन क्या कहते हैं?

 

Nov 25, 2025
बच्चों को किस पॉजीशन में सुलाना चाहिए? गलत तरीके से हो सकता है मौत का खतरा, मान लें पीडियाट्रिशियन की ये सलाह

Baby Sleeping Position: जब घर में एक छोटा बच्चा आता है, तो माता-पिता हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं. इसलिए माता-पिता बच्चों से जुड़ी जरूरी बातों के लिए बच्चों के डॉक्टर की सलाह लेते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बच्चों के सोने के सही तरीके के बारे में बताएंगे. बच्चों को गलत तरीके से सोने से SIDS यानी अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने इससे जुड़ी जरूरी सलाह आपकी बताई है. 

 

'पीठ के बाल' सुलाएं
बच्चों के डॉक्टर रवि मलिक के अनुसार, नवजात शिशु और छोटे बच्चे को हमेशा पीठ के बल ही सुलाने की सलाह देते हैं. इसे सबसे सेफ पोजीशन माना जाता है. बच्चे जब पीठ के बल सोते हैं, तो उसका सांस लेने का रास्ता खुल जाता है, जिससे उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती. यह पॉजीशन एक आरामदायक और पूरी तरह सेफ है, इससे नींद भी अच्छी आती है. 

'पेट के बाल' सुलाना है सबसे खतरनाक
बच्चों को पेट के बाल सुलाने को लेकर डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया है कि बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए. पेट के बाल लेटने से बच्चों की सांस रुकने या श्वास नली में रुकावट का खतरा बढ़ जाता है. इससे अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (SIDS) का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए माता-पिता को इस पोजीशन में बच्चों को सुलाने से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए. 

 

बच्चों को कैसे सुलाना चाहिए?
बच्चों को सुलाने के लिए केवल पोजीशन सही होना काफी नहीं है, बल्कि बच्चे के सोने की जगह को भी साफ और सुरक्षित रखना जरूरी है. ऐसे में बच्चों को सुलाने के लिए तकिया और सॉफ्ट टॉय को न रखें. उनकी गर्दन बहुत नाजुक होती है. इसलिए उन्हें तकिया नहीं देना चाहिए. कुछ लोग बच्चों के बिस्तर पर खिलौने, सॉफ्ट टॉय या भारी रजाई रख देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें गलती से बच्चों के चेहरे पर आ सकती है और सांस लेने में बाधा डाल सकती है. बच्चे को ऐसे मैट्रेस पर सुलाना चाहिए, जो न तो बहुत मुलायम हो और न ही बहुत ज्यादा सख्त. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

