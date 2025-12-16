Advertisement
trendingNow13042919
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्या बीमारी कर रहे किचन में मौजूद ये बर्तन? स्वास्थ्य रहने के लिए आज ही बदल डालें..

क्या बीमारी कर रहे किचन में मौजूद ये बर्तन? स्वास्थ्य रहने के लिए आज ही बदल डालें..

Healthy Cooking Utensils: अगर मैं आपको कहूं कि आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किचन में कौन सा बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बीमारी कर रहे किचन में मौजूद ये बर्तन? स्वास्थ्य रहने के लिए आज ही बदल डालें..

Healthy Cooking Utensils: हेल्दी रहने के लिए हम अपनी डाइट में कितना बदलाव करते हैं. बैलेंस्ड मीड शामिल करते हैं, जंक फूड से परहेज करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके किचन में मौजूद बर्तन भी आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों का ही ये मानना है खाना बनाने के लिए सही बर्तन के इस्तेमाल से खाना टेस्टी होने के साथ-साथ शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सेहत के लिए पारंपरिक बर्तनों को अपनाना कितना फायदेमंद होता है. साथ ही नॉन-स्टिक बर्तनों से दूरी बनाना क्यों जरूरी है. 

 

आयुर्वेद के अनुसार सही बर्तन क्यों है जरूरी?
आयुर्वेद मानता है कि नेचुरल सामग्री से बने बर्तनों में पका खाना फायदेमंद रहता है. ऐसे बर्तन में खाना बनाने से पोषक तत्व बने रहते हैं और उसे पचाना भी आसान रहता है. ऐसे बर्तन खाना को धीरे और समान रूप से काते हैं, जिससे उसका टेस्ट और गुण दोनों ही बने रहते हैं. वहीं केमिकल कोटिंग वाले बर्तन में खाना पकाने से खाने की पोषण पर असर पड़ता है. इसलिए आयुर्वेद हमेशा मिट्टी, लोह और तांबे जैसे नेचुरल बर्तनों को प्राथमिकता देते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

VIP बर्तनों के फायदे
कुछ बर्तनों को आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही सेहत के लिए बेहतर मानते हैं.
मिट्टी के बर्तन- मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से खाना स्लो आंच पर पकता है, जिससे पोषक तत्व नष्ट नहीं होता और टेस्ट भी बढ़ता है. 
लोहे के बर्तन- लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, जो खून और पाचन दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है. 
तांबे के बर्तन- तांबे के बर्तन में रखा पानी नेचुरल तरीके से शुद्ध होता है और इम्यूनिटी मजूबत होती है. 
स्टेनलेस स्टील- स्टेनलेस स्टील मजबूत, टिकाऊ और सेहत के लिए सुरक्षित होता है. यह खाने के साथ किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं करता. 

 

नॉन-स्टिक से दूरी क्यों जरूरी है?
आजकल नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल कोटिंग गर्म होने पर खाने में मिलकर सेहत को नुकसान पहुंचा सके हैं. लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि नॉन-स्टिक बर्तनों को धीरे-धीरे छोड़कर पांरपरिक औ सेफ ऑप्शन ही अपनाना चाहिए. इस मामले में विज्ञान भी यही कहता है कि नेचुरल बर्तन खाने को समान रूप से गर्म करते हैं और पोषक तत्वों को सेफ रखते हैं. इससे खाना न केवल ज्यादा टेस्टी बनता है, बल्कि डाइजेशन भी बेहतर तरीके से होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Ayurvedic cookwareHealthy cooking potsClay pot benefits

Trending news

10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी