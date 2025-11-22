Advertisement
ब्रश करने के बाद कई लोगों के मुंह से बदबू आती है. क्या आप जानते हैं मुंह से बदबू की समस्या विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. विटामिन की कमी की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है.आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से मुंह से बदबू आती है.  

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 22, 2025, 05:28 PM IST
किस विटामिन की कमी से मुंह से आती है बदबू? जानें इसे दूर करने के उपाय!

मुंह की बदबू की वजह से कई बार लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. मुंह से बदबू आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे दांतों की सफाई ना करना, दांतों में कैविटी होना, पेट में गड़बड़ी आदि. लेकिन क्या आप जानते हैं पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से मुंह से बदबू आती है. 

विटामिन बी 12 की कमी 
विटामिन बी 12 की कमी से मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी से मसूड़ों सूजन, मुंह से बदबू, मुंह छाले आदि की समस्या हो सकती है. विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए बादाम का दूध, दही, अंडे का सेवन कर सकते हैं. 

विटामिन सी की कमी 
विटामिन सी की कमी से मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है. विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है. विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने की समस्या भी हो सकती है. विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए संतरा, अमरूद, नींबू और अमरूद का सेवन कर सकते हैं. 

कैसे करें मुंह की बदबू दूर 
मुंह की बदबू दूर करने के लिए खाना खाने के बाद सौंफ चबाकर खाना चाहिए. 
रोजाना खाली पेट तुलसी के पत्ते चबाएं. तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू दूर हो सकती है. 
मुंह की बदबू दूर करने आप रोजाना 2 बार ब्रश करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

