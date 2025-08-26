किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होते हैं दाग-धब्बे? जानें स्किन को ग्लोइंग बनाने के उपाय!

ग्लोइंग और बेदाग स्किन पाना हर किसी की चाहत होती है लेकिन बेदाग स्किन पाना आज के समय में काफी मुश्किल हो गया है. क्लीन और ग्लोइंग स्किन के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. चेहरे पर केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाते हैं. लेकिन इसके बाद भी चेहरे के दाग-धब्बे कम होने का नाम नहीं लेते हैं. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से चेहरे पर दाग-धब्बे होते हैं.

किस विटामिन की कमी से चेहरे पर होते हैं दाग-धब्बे

क्लीन और बेदाग स्किन के लिए केवल बाहरी केयर करना जरूरी नहीं है. क्या आप जानते हैं पोषक तत्वों की कमी से भी चेहरे पर दाग-धब्बे हो सकते हैं. विटामिन ए, बी 12, बी 6 और जिंक की कमी से चेहरे पर दाग-धब्बे, झाइयां और एक्ने की समस्या हो सकती है. डाइट में इन विटामिन्स फूड्स को शामिल कर स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.

ग्लोइंग बनाने के लिए देसी उपाय

ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर बादाम का तेल लगा सकते हैं. बादाम तेल में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटैशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और जिंक पाया जाता है जो कि स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं. आप बादाम तेल की 2 से 3 बूंद लें. इसके बाद इस तेल से चेहरे की मसाज करें.

शहद हल्दी का पेस्ट

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन के एक्ने और दाग को हल्का करने में मदद करते हैं. शहद का इस्तेमाल करने से चेहरे की ड्राईनेस कम होती है. एक चम्मच शहद में हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगा लें. कुछ समय बाद आपकी स्किन ग्लोइंग और क्लीन हो जाएगी.

बर्फ का करें इस्तेमाल

ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं. चेहरे पर बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है जो कि एक्ने और पिंपल की समस्या को कम करता है. वहीं चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. एक कॉटन के कपड़े में बर्फ लें. इसके बाद इस बर्फ को हल्के हाथों से चेहरे रगड़ें. हफ्ते में 1 से 2 बार बर्फ से चेहरे की मसाज कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

