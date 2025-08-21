किस विटामिन की कमी से होते हैं सफेद बाल?

सफेद बालों की समस्या इतनी आम हो गई है अब कुछ छोटे बच्चों में भी सफेद बालों की परेशानी देखने को मिल रही है. स्कूल जाने वाले बच्चें भी व्हाइट हेयर की समस्या से परेशान है. सफेद बाल शरीर में पोषण की कमी से होता है. क्या आप जानते हैं विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं. समय रहते आप हेल्दी डाइट की मदद से बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से बाल सफेद होते हैं.

किस विटामिन की कमी से सफेद होते हैं बाल?

बालों के सफेद होने का सबसे बड़ा कारण विटामिन बी 12 की कमी है. दरअसल विटामिन बी 12 की कमी का सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है. दरअसल विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है. शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने पर मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिस वजह से बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं.

विटामिन बी 12 की कमी कैसे दूर करें

अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं. विटामिन बी 12 की कमी का टेस्ट कराएं. टेस्ट के बाद डॉक्टर की सलाह पर दवाई का सेवन करें. वहीं आप डाइट में विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए अंडा, दूध, मीट, मछली, मशरूम, आदि को सामिल कर सकते हैं.

सफेद बालों इस तरह छिपाएं

सफेद बालों में केमिकल वाले डाई या रंग लगाने से बाल रफ और बेजान हो जाते हैं. केमिकल वाले रंग का इस्तेमाल करने से ज्यादा बाल सफेद होने लगते हैं. ऐसे में बालों का सफेद रंग छिपाने के लिए आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. बालों को काला करने के लिए आप मेहंदी लगाएं. आजकल मार्केट में केमिकल वाली मेहंदी मिलती है ऐसे में आप मेहंदी के पत्तों को पेस्ट बनाकर बाल में लगा सकते हैं. मेहंदी लगाने से ना केवल आपके सफेद बाल छिप जाएंगे बल्कि रफनेस की समस्या भी नहीं होगी.

