Advertisement
trendingNow13016906
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुबह-सुबह आलस क्यों आता है? किस विटामिन की कमी है बड़ी वजह, जानें छुटकारा पाने के आसान तरीका..

Vitamin Causes Laziness: अक्सर आपने महसूस किया होगा कि नींद पूरी होने के बाद भी सुबह उठने का मन नहीं होता, आलस जैसा महसूस होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किस विटामिन की कमी की आपको आलस महसूस होता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह-सुबह आलस क्यों आता है? किस विटामिन की कमी है बड़ी वजह, जानें छुटकारा पाने के आसान तरीका..

Which Vitamin Deficiency Causes Laziness: आज के समय में सुबह अच्छी नींद के बाद भी बिस्तर से उठने में आलस महसूस होना आम हो गया है. आपको बता दें, यह सिर्फ थकान या कम नींद की वजह से नहीं होता, बल्कि शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है. खासतौर पर विटामिन D की कमी से सुबह के समय आलस्य और थकान महसूस होता है. ऐसे में इस खबर हम आपको बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से आलस जैसे महसूस होता है और ये भी बताएंगे कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

 

विटामिन D की कमी
आलस या कमजोरी का बड़ा कारण विटामिन D हो सकता है. विटामिन D की कमी से शरीर में थकान, नींद से जुड़ समस्या बढ़ जाती हैं. इसके साथ-साथ इससे थकान, कमजोरी और सुस्ती भी महसूस हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यह विटामिन कैल्शियम और फॉस्फोरस को कंट्रोल करता है, जिससे इसकी कमी होने पर हड्डियों में दर्द और मसल्स में जकड़न भी होने लगती है. ऐसे में सुबह उठते ही शरीर भारी और आलस जैसा महसूस होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों बढ़ती है नींद और आलस?
शरीर में विटामिन D की कमी होने पर बॉडी के स्लीप साइकिल पर असर पड़ता है. इससे व्यक्ति तो या तो नहीं आती ही नहीं है, या फिर जरूरत से ज्यादा आती है. दोनों ही स्थिति में सुबह फ्रेश नहीं होता है. इसके साथ-साथ इससे इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है, जिससे बॉडी जल्दी थम जाता है और दिनभर काम करने का मन नहीं करता है. 

 

विटामिन D की कमी दूर कैसे करें?
शरीर में विटामिन D की कमी दूर करने का सबसे अच्छा और नेचुरल तरीका सुबह की सूर्य की रोशनी है. ऐसे में रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में रहने से विटामिन D लेवल काफी हद तक बढ़ सकता है. इसके साथ-साथ डाइट में फोर्टिफाइड दूध, अंडे की जर्दी, मशरूम, सैल्मन, टूना शामिल करने से भी आपको फायदा महसूस हो सकता है. वहीं जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

vitamin causes lazinessvitamin deficiency causes laziness

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी