इस विटामिन की कमी से होने लगती है मतली और भूख न लगने की समस्या? इन उपायों से मिल सकती है राहत!

आजकल के इस तनाव भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान सही ढंग से नहीं रख पाते हैं. जिसके चलते थकान, कमजोरी और मतली जैसी समस्याएं होना शुरू हो जाती है. अधिकतर लोग गैस, एसिडिटी या खराब खानपान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकती है. इसके पीछे शरीर में किसी जरूरी विटामिन की कमी भी कारण हो सकती है. आपको बता दें विटामिन बी12 की कमी से मतली, उल्टी और पेट से जुड़ी कई सारी परेशानियां शुरू हो सकती हैं विज्ञान के मुताबिक, यह विटामिन शरीर के कई हिस्सों में अलग-अलग तरीके से काम करता है और अगर एक बार इसकी कमी हो जाए, तो शरीर अंदर से खोखला होने लगता है. विटामिन बी12 शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है, आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि आप शरीर से विटामिन बी12 की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं.



विटामिन बी12 यह हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग और खून की कोशिकाओं और पाचन तंत्र को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी मात्रा कम होने लगती है, तो सबसे पहले इसका असर पेट और दिमाग पर पड़ने लगता है इसी वजह से मतली, उल्टी, भूख न लगना और कभी-कभी दस्त जैसी शिकायतें भी होने लग जाती है. विटामिन बी12 की कमी से शरीर में रेड ब्लड सेल्स सही तरह से नहीं बन पातीं इससे खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जब दिमाग और पेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो मतली, चक्कर और कमजोरी शरीर में आने लगता है.



विटामिन बी12 की कमी कैसे पूरी करें?



1. दूध-दही

अगर आप विटामिन बी12 की कमी शरीर से पूरा करना चाहते हैं, तो आप दूध-दही का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.



2. पनीर

पनीर को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. पनीर आपकी हेल्थ को बनाएं रखने में मददगार होता है और विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के साथ-साथ कैल्शिम की कमी को भी पूरा करती है.



3. मछली और मांस

आपको अपनी डाइट में मछली और मांस को भी जरूर शामिल करना चाहिए. विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं.



