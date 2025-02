सिर्फ विटामिन D का नहीं है कसूर, हड्डी को खोखला कर देती हैं इस विटामिन की कमी, इन फल-सब्जियों से हो सकती है भरपाई

Haddi Kamjor Hone Ke Karan: अक्सर लोगों को पता होता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोरा हो जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि विटामिन C की कमी का भी आपकी हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है. शरीर में विटामिन C की कमी से कई तरह की परेशानियां होने लगती है. खासकर हड्डियों और इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं. विटामिन C एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों, त्वचा, ब्लड वेसल्स और लिवर के लिए बहुत जरूरी है. अगर शरीर में विटामिन C की कमी हो जाती है, तो इसका सीधा असर हड्डियों और दांतों पर पड़ सकता है, जिससे कमजोरी और समस्याएं हो सकती है.

विटामिन C की कमी से होने वाली परेशानियां

शरीर में विटामिन C की कमी से कई परेशानियां हो सकती हैं. विटामिन C की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द या सूजन हो सकती है. यह रिकेट्स जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है. इसकी कमी से गम्स में सूजन, खून आना और दांतों का गिरना जैसी समस्याएं हो सकती हैं. विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है, उसकी कमी से शरीर संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाता है. शरीर में थकान, कमजोरी और मानसिक दबाव भी विटामिन C की कमी के कराण हो सकता है. इसकी कमी से, शरीर में कोलेजन उत्पादन कम हो जाता है, जिससे त्वचा पर झुर्रियां, त्वचा का कमजोर होना या घावों का धीमा भरना हो सकता है.

इन चीजों से दूर करें विटामिन C की कमी

शरीर से विटामिन C की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं. संतरा, नींबू, अनानास और अंगूर विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है. हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे- पालक, ब्रोकोली और सरसों के पत्ते भी विटामिन C की कमी को पूरा कर सकती है. टमाटर, शिमला मिर्च में विटामिन C की अच्छी मात्रा पाई जाती है. साथ ही कुछ फल जैसे आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, भी विटामिन C की कमी को पूरा कर सकते हैं. अगर डाइट के जरीए विटामिन C की कमी पूरी नहीं हो रही हो, तो आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन C की सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.