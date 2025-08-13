रोजाना कौन सा पानी पीना फायदेमंद? सादा, इलेक्ट्रोलाइट, नमक वाला या डिटॉक्स, यहां जानें

आप सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए बॉडी की बेसिक जरूरतों में ऑक्सीजन और पानी सबसे ऊपर आते हैं. लेकिन वक्त के साथ पानी को कई सारी कैटेगरी में बांट दिया गया है, कुछ लोग डिटॉक्स पानी पीने में पर जोर देते हैं, तो कुछ नमक, नींबू या हल्दी जैसी चीजों को पानी में मिलाकर पीने की सलाह देते हैं. सेहत के लिए कौन सा पानी पीना जरूरी है, आज के समय में चुनाव करना बहुत मुश्किल काम हो गया है. ऐसे में चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं कि रोजाना आपको कौन-सा पानी पीना चाहिए.

पानी पीना क्यों जरूरी है?

इंसान का शरीर 60-70 प्रतिशत पानी से बना है. ऐसे में शरीर के सही तरह से फंक्शन करने के लिए पानी पीना जरूरी है. इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है अपने उच्चतम स्तर पर काम करती है. इसके अलावा पानी सिर्फ आपकी गले के सूखेपन को दूर करने के लिए ही जरूरी नहीं है. यह शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का भी काम करता है. जिससे बॉडी में एनर्जी और टेंपरेचर का लेवल मेंटेन रहता है.

रोज कौन सा पानी पीना चाहिए-

नमक वाला पानी फायदेमंद या नुकसानदायक?

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति को दिन में सिर्फ 5 ग्राम (1 चम्मच) नमक की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप ज्यादातर समय एसी में रहते हैं और घर का खाना खाते हैं, तो पानी में नमक मिलाने की जरूरत नहीं है. ज्यादा नमक वाला किडनी पर दबाव डाल सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है.

इलेक्ट्रोलाइट पानी कब पीना सही है?

इलेक्ट्रोलाइट का सेवन तभी फायदेमंद है जब पसीना, दस्त, उल्टी या लंबे समय तक खेल-कूद से शरीर के जरूरी खनिज (सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम) कम हो जाएं. रोजाना इसे पीने से ब्लड प्रेशर और किडनी पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

डिटॉक्स पानी में कितना दम

नींबू, पुदीना, खीरा डालकर बनाया गया पानी आपको ज्यादा पानी पीने के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन यह शरीर से टॉक्सिन नहीं निकालता. फल-सब्जियां सीधे खाने से ज्यादा फायदे मिलते हैं.

सादा पानी सबसे असरदार

WHO, ICMR और FDA जैसे संस्थानों का मानना है कि सादा पानी हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा है. यह न तो शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालता है, न ही किसी साइड इफेक्ट का खतरा होता है. बेहतर हेल्थ के लिए बैठे-बैठे काम करने वाले लोगों के लिए रोज 2 से 2.5 लीटर पानी पर्याप्त है. जबकि खिलाड़ी या ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वालों को पसीने से खोए पानी की भरपाई के लिए अधिक पानी पीने की जरूरत होती है.

