घर में कुकिंग करते वक्त खाने में गिर जाते हैं बाल? तो अगली बार अपना ये ट्रिक्स

Hair in the food: घर में खाना बनाना एक खुशनुमा अहसास होता है, लेकिन कई बार ये परेशानी का सबब भी बन जाता है जब खाने में बाल गिर जाते हैं. ये न सिर्फ फूड के प्रेजेंटेशन को बिगाड़ता है, बल्कि खाने वालों को भी असहज कर देता है. खासकर जब मेहमान घर पर आए हों और डिश में बाल निकल आए, तो स्थिति और भी शर्मनाक हो सकती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं.

1. बालों को बांधकर रखें

किचन में काम करते वक्त खुले बाल सबसे बड़ी वजह होते हैं कि वे खाने में गिर जाते हैं. इसलिए हमेशा कुकिंग से पहले अपने बालों को अच्छी तरह बांध लें. हेयर बैंड, क्लचर या हेयर नेट का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा.

2. हेडकवर या दुपट्टे का यूज करें

बड़े-बुजुर्ग अक्सर किचन में सिर ढककर खाना बनाने की सलाह देते हैं. ये आदत सिर्फ परंपरा ही नहीं, बल्कि हाइजीन के लिए भी जरूरी है. आप चाहें तो हेयर कैप, स्कार्फ या साफ दुपट्टा सिर पर बांध सकती हैं. इससे बाल झड़कर खाने में नहीं गिरेंगे.

3. कंघी करके ही किचन में जाएं

अगर बाल उलझे हों या बिखरे हों, तो उनके झड़ने की संभावना ज्यादा होती है. किचन में जाने से पहले बालों को अच्छी तरह कंघी कर लें और बांध लें. इससे ढीले बाल पहले ही निकल जाएंगे और खाना बनाते समय परेशानी नहीं होगी.

4. साफ-सफाई पर ध्यान दें

किचन और गैस स्टोव के आसपास गिरे बाल भी कई बार खाने में मिल जाते हैं. इसलिए रोजाना किचन की सफाई करें और खाना बनाने से पहले काउंटरटॉप को अच्छे से पोंछ लें.

5. ढीले कपड़ों से बचें

कभी-कभी दुपट्टा, शॉल या ढीले कपड़ों में फंसे बाल भी खाने में गिर सकते हैं. इसलिए खाना बनाते समय आरामदायक और फिटिंग वाले कपड़े पहनना सही रहेगा.

6. रेगुलर हेयर केयर करें

अगर आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वे किचन में गिर रहे हैं. नियमित रूप से तेल मालिश करें, न्यूट्रीशनल डाइट लें और बालों की हेल्थ पर ध्यान दें. इससे हेयर फॉल कम होगा.

