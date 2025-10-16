White Hair Causes: वो 6 वजहें, जिनके चलते कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं बाल, निजात पाने के लिए क्या करें?

White Hair Causes in Early Age: हर कोई चाहता है कि उसके बाल मजबूत, काले और घने रहें, लेकिन तेजी से बदलती लाइफस्टाइल में जिस एक समस्या ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है वो सफेद बालों की प्रॉब्लम है. जी हां, उम्र से पहले ही बालों का सफेद हो जाना ये एक आम हो चुका है. हम देखते हैं कि 30 उम्र से कम वाले लोग सफेद बालों को लेकर खूब परेशान हैं. कई बार ये कहने सुनने में आता है कि तनाव की वजह से ऐसा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सफेद बालों के पीछे सिर्फ तनाव नहीं बल्कि कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं. जो ना सिर्फ बाल सफेद करती हैं, बल्कि उनके झड़ने का कारण भी बनती हैं. ये वजह आखिर क्या हैं और कैसे सफेद बालों की समस्या से निजात पाया जा सकता है? इस आर्टिकल में हम यही जानेंगे.

सबसे पहले जानते हैं सफेद बालों के कारण. फार्मइजी ने अपनी रिपोर्ट में सफेल बाल होने के पीछे कई वजहें बताईं. इनमें आनुवांशिक, तनाव, ऑटोइम्यून बीमारी, स्मोकिंग, विटामिन B-12 की कमी और थायराइड की समस्या शामिल हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सफेद बालों की समस्या से बचने के लिए लाइफ स्टाइल में सुधार करना होगा.

सफेद बाल होने के कारण (Causes of white hair)

1, आनुवांशिक कारण (Genetics)

अगर आपके परिवार में माता-पिता या दादा-दादी के बाल जल्दी सफेद हुए हैं, तो ये आपके साथ भी हो सकता है. यह शरीर के अंदर चल रहे जैविक बदलावों का हिस्सा होता है, जिसे रोका नहीं जा सकता. इसे आनुवांशिक समस्या कहते हैं, जो आपको पूर्वजों से मिलती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह और ट्रीटमेंट के जरिए इस समस्या का काफी हद तक हल भी निकाला जा सकता है.

2. तनाव

तनाव किसी भी तरह से ठीक नहीं है. ये पूरे शरीर पर इफेक्ट डालता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा तनाव लेने से बालों की सेहत खराब होती है. तनाव से बालों के रेशों में रंग बनाने वाली कोशिकाएं (मेलेनिन) प्रभावित हो सकती हैं, जिससे बाल सफेद हो सकते हैं. इससे बचने का एक ही तरीका है कि जितना हो सकते तनाव ना लें, अगर किसी बात से तनाव होता है तो उसका सबसे पहले हल निकालें.

3. ऑटोइम्यून बीमारी (Autoimmune Disease)

कुछ बीमारियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है. जैसे कि एलोपेशिया या विटिलिगो. ऐसी बीमारियां बालों में रंग देने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे बाल सफेद हो जाते हैं. अगर लगातार बाल सफेद हो रहे हैं या काफी समय से बाल सफेद हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए.

4. थायराइड की समस्या (Thyroid Disorder)

अगर थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इससे शरीर में हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं. इसका असर बालों के रंग पर भी पड़ता है और बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं. इसलिए अगर कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे सबसे पहले थायराइड को ठीक करना होगा.



5. विटामिन B-12 की कमी (Vitamin B-12 deficiency)

विटामिन B12 शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह खून में ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है, जिसमें बालों की जड़ें भी शामिल हैं. अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, तो बाल कमजोर होने लगते हैं और सफेद भी हो सकते हैं.

6. धूम्रपान (Smoking)

जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं. एक रिसर्च के अनुसार, 30 की उम्र से पहले बाल सफेद होने के पीछे धूम्रपान एक अहम कारण हो सकता है.

सफेद बालों की समस्या से बचने के लिए क्या करें? (white hair problem Solution)

अब सवाल ये है कि आखिर क्या करें ताकि सफेल बालों की समस्या से निजात मिल सके. इसके लिए ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल भी कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें. जरूरी टेस्ट कराएं और जानें कि कहीं इसकी वजह कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं. समय पर सही कदम उठाकर आप इस समस्या को काफी हद तक रोक सकते हैं. सफेद बालों की समस्या को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं, जैसे डाइट बढ़िया रखें. विटामिन बी, कॉपर युक्त चीजें खाएं. विटामिन बी इसलिए क्योंकि ये मेलेनिन के उत्पादन में अहम रोल अदा करता है, जबकि कॉपर मेलेनिन को बनाए रखता है. अंडा, मांस, दूध का सेवन बालों को नेचुरली काला बनाए रखने में मदद करता है.

