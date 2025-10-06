मीठे के भेष में खा रहे हैं सफेद जहर! जानें कैसे ये मीठी चीज बन रही है आपकी जान की दुशमन

बहुत से लोग चीनी को लोग ऊर्जा का स्रोत मानते हैं जबकि असलियत ये है कि ये शरीर को धीरे-धीरे अंदर से खोखला करती है. इसे गन्ने से तो बनाया जाता है लेकिन उसकी रिफाइनिंग प्रक्रिया में सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. आखिर में बचती है सिर्फ खाली कैलोरी जो न पोषण देती है और न शरीर को किसी तरह का लाभ पहुंचाती है. बल्कि ये सफेद चीनी मोटापा, सुस्ती और कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाती है.

हार्मोन

चीनी लोगों के दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है जो लोगों को खुशी और सुकून का एहसास कराता है, लेकिन यही एहसास उन्हें बार-बार मीठा खाने की आदत डाल देता है. ये लत नशे की तरह काम करती है और धीरे-धीरे लोगों के सेहत को खराब करने लगती है. यही कारण है कि कई लोग दिन में कई बार कुछ मीठा खाने की क्रेविंग महसूस करते हैं और खुद को रोक नहीं पाते हैं.

जाने अनजाने में

आजकल चीनी सिर्फ मिठाइयों या डेसर्ट में ही नहीं छिपी होती बल्कि कई ऐसे फूड्स में होती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते जैसे ब्रेड, सॉस, चिप्स, अचार, रेडी-टू-ईट स्नैक्स, यहां तक कि कुछ नमकीन चीजों में भी शुगर किसी न किसी रूप में मौजूद होती है. बहुत से लोगों को इसकी भनक भी नहीं होती है कि वो जाने अनजाने में चीनी खा रहे हैं.

हानिकारक

चीनी का ज्यादा सेवन वजन बढ़ाने के साथ ही है स्किन पर भी असर डालता है. जिससे चेहरा थका हुआ और बेजान दिखने लगता है. इसके साथ ही इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता है और शरीर छोटी-छोटी बीमारियों का शिकार होने लगता है. कई लोगों को ऐसा मानना है कि चीनी खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है पर ऐसा नहीं है.

नेचुरल मिठास

आयुर्वेद में रिफाइंड सफेद चीनी को ‘सफेद जहर’ कहा गया है क्योंकि ये धीरे-धीरे शरीर की प्राकृतिक ताकत को खत्म करता है. इसी वजह से आयुर्वेद में नेचुरल मिठास अपनाने की सलाह दी जाती है जैसे गुड़, मिश्री, शहद, खजूर या अंजीर. ये चीजें मीठी होने के साथ ही शरीर को पोषण भी देती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.