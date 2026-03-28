बालकनी के आस-पास भी नहीं फटकेंगे कबूतर, इन खास गंध से कोसों दूर भाग जाते हैं परिंदे

दिल्ली जैसे शहरों में कबूतर सड़कों से ज्यादा बालकनी में नजर आते हैं. दिल्ली-एनसीआर में कबूतरों ने बालकनियों में घोंसला बनाना शुरू कर दिया है. इससे होने वाली गंदगी से लोग बेहद परेशान हैं. आप कबूतरों को बालकनी से दूर रखने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से कबूरत बालकनी से दूर रहेंगे.

इन चीजों से दूर रहते हैं कबूतर

लाल मिर्च पाउडर

कबूतर तीखी लाल मिर्च की महक से दूर रहते हैं. कबूतरों को दूर भगाने के लिए आप लाल मिर्च पाउडर में पानी मिलाकर स्प्रे बना सकते हैं. इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल बालकनी में कर सकते हैं. आपकी बालकनी में कबूतरों को आना कम हो जाएगा.

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अंडे के छिलके

अंडे के छिलके का इस्तेमाल कर भी आप कबूतरों को भगा सकते हैं. आप अंडे के छिलकों को किसी बर्तन में रख दें. या फिर बालकनी में बिखेर दें. इससे बालकनी में ज्यादा कबूतर नजर नहीं आएंगे.

सिरका

सिरके की मदद से भी आप कबूतरों को बालकनी से दूर भगा सकते हैं. सिरके की तेज और खट्टी महक से कबूतर दूर भागते हैं. पानी में सिरका मिलाकर इसे बालकनी में छिड़क दें. इस घोल को रोजाना बालकनी में छिड़कने से कबूतरों को आना कम हो सकता है.

पुदीने का तेल

कबूतर को बालकनी से भगाने के लिए आप पुदीने के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तेल की तेज महक कबूतरों को पसंद नहीं होती है. रूई के गोले बना लें, इसके बाद इसे तेल में भिगो दें. इसके बाद रूई को बालकनी की अलग-अलग जगह पर रख दें.

लहसुन प्याज

प्याज और लहसुन की महक से भी कबूतर दूर भागते हैं. लहसुन और प्याज की तेज महक की वजह से कबूतर बालकनी के आसपास भी नजर नहीं आते हैं. लहसुन और प्याज को उबाल लें. इसके बाद इस पानी को स्प्रे बोतल में डालकर बालकनी में छिड़क दें.

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