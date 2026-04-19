गोवा की साध्वी सैल ने जीता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब, 30 सुंदरियों को पछाड़ा

फेमिना मिस इंडिया के 61 वें संस्करण में गोवा की साध्वी सैल ने ताज जीता है. महाराष्ट्र की राजनंदिनी पंवार फेमिना मिस इंडिया 2026 फर्स्ट रनरअप बनीं. जम्मू कश्मीर की श्री अद्वैता फेमिना मिस इंडिया 2026 की सेकंड रनरअप बनीं. मिस इंडिया 2026 साध्वी सैल मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. साध्वी ने अपनी खूबसूरती, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से ये टाइटल अपने नाम किया है.

कौन है साध्वी सैल

साध्वी सैल गोवा की रहने वाली हैं. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया है. साध्वी ने इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया है. साध्वी 7 भाषा लिख, बोल और पढ़ सकती है. साध्वी ने अपनी खूबसूरती, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है.

मिस वर्ल्ड में करेंगी भारत का प्रतिनिधत्व

मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने के बाद साध्वी मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. उम्मीद है कि वह अपनी समझदारी और खूबसूरती से भारत को मिस वर्ल्ड का ताज मिल सकता है. साध्वी सैल ने 30 खूबसूरत मॉडल को हराकर मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज अपने नाम किया है.

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ये स्टार्स हुए शामिल

ब्यूटी पेजेंट में मधुर भंडारकर, जीनत अमान, सेलिना जेटली टेरेंस लुईस, नेहा धूपिया और अमान मलिक शामिल हुए थे. शो को मनीष पॉल और सारा जेन डियाज ने होस्ट किया. इंवेट में ईशान खट्टर और लॉरेन गॉटलिब ने परफॉर्म किया. जुबिन नौटियाल ने अपने गाने से समा बांध दिया.