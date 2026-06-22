दूषित और गंदा खाना खआने से केवल फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है. आज के समय में दूषित भोजन की वजह से दुनियाभर में लोग बीमार पड़ रहे हैं. आज के समय में यह बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के अनुसार दूषित और असुरक्षित भोजन खाने से लगभग 86.6 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं. 15 लाख लोग की मौत हो जाती है. सबसे ज्यादा छोटे बच्चे पर इसका असर पड़ता है.
who के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दूषित भोजन करने से उन पर ज्यादा असर पड़ता है. कई बार दूषित भोजन करने से बच्चों में डायरिया हो जाता है. डायरिया बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है. इसके अलावा खाने में मौजूद केमिकल जैसे मौजूद लेड, मिथाइलमरकरी बच्चों के दिमाग के विकास पर असर डाल सकता है.
who के अनुसार दूषित भोजन में आर्सेनिक और लेड होता है जो कि हार्ट डिजीज और कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिला है.
सुरक्षित पानी और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए.
खाद्य उद्योगों पर निगरानी रखनी चाहिए. क्योंकि कई बार लोग नियम को दरकिनार कर केमिकल मिला देते हैं जिस वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ जाता है.
डाइट में सब्जियों और फलों का अधिक सेवन करना चाहिए.
साबुत अनाज रोटी, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा का सेवन करें
किसी भी सब्जी और फल को अच्छे से धोने के बाद फल खाना चाहिए. बिना धोए फल नहीं खाना चाहिए.
दिनभर पानी पीना चाहिए, पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है.
खाना बनाने और खाने से पहले हाथ धोना चाहिए.
बासी खाना खाने से बचना चाहिए. खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.