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गंदा खाना सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, साइलेंट किलर बन रहा है दूषित भोजन, WHO के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

गंदा-दूषित खाने से केवल फूड पॉइजनिंग नहीं होती है बल्कि यह स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 86.6 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है. सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे बच्चे पर पड़ रहा है.

Written ByShilpa
Published: Jun 22, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:46 PM IST
गंदा खाना सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, साइलेंट किलर बन रहा है दूषित भोजन, WHO के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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