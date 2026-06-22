Add Zee Business As A Preferred Source
App

स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक हो सकता है अकेलापन, WHO की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता!

आज के समय में अधिकतर लोग मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. अकेलापन को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जानते हैं अकेलापन सेहत के लिए बेहद खतरनाक है.

Written ByShilpa
Published: Jun 22, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:43 PM IST
स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक हो सकता है अकेलापन, WHO की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चोरी के 100 मोबाइल किए बरामद, 3 गिरफ्तार
Greater Noida news28 min ago
2
health tips30 min ago
3
Virat Kohli32 min ago
4
Actor Pankaj Tripathi33 min ago
5
Water Drinking in Summer33 min ago