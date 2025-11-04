Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ये लोग भूलकर भी न खाएं सिंघाड़ा, वरना खड़ी हो जाएगी मुसीबत

Water Chestnuts Side Effects: सर्दियों के मौसम में काफी संख्या में लोग सिंघाड़े का सेवन करते हैं. हालांकि बहुत कम लोगों पता होगा कि सिंघाड़ा कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में. 

Nov 04, 2025
ये लोग भूलकर भी न खाएं सिंघाड़ा, वरना खड़ी हो जाएगी मुसीबत

Water Chestnuts: सर्दियों का मौसम धीरे-धीरे दस्तक दे रहा है. इस मौसम में मार्केट में कई सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका लोग भरपूर सेवन करते हैं.  इसमें सिंघाड़ा काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है. लोग भूख लगने पर सिंघाड़े को उबालकर खाते हैं. व्रत में भी इसका प्रयोग किया जाता है. सिंघाड़े में पोटेशियम, फाइबर सहित कई विटामिंस पाए जाते हैं इसे सेहत का खजाना कहा जाता है, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, जानिए किन लोगों को सिंघाड़ा खाने से बचना चाहिए. 

इन्हें नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा
सर्दियों के मौसम में इस सिंघाड़े की खूब मांग होती है. आयुर्वेद में सिंघाड़े को लेकर कहा जाता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है. ऐसे में अगर आपको खांसी-जुकाम या फिर बलगम वाली खांसी आ रही है तो सिंघाड़ा का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि जिन लोगों को जुकाम रहता है उनके लिए सिंघाड़ा समस्या खड़ी कर सकता है. ऐसे में इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और अस्थमा या श्वास की समस्या से जुड़े लोगों को भी इससे दूर रहना चाहिए. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंघाड़े में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है. फाइबर सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. हालांकि जिन्हें पाचन समस्या होती है उनके लिए ये समस्या खड़ी कर सकता है. अगर आपको गैस, एसिडिटी से जुड़ी हुई समस्या है तो इसका सेवन भूल से भी नहीं खाना चाहिए. अक्सर देखा जाता है कि सिंघाड़े को बहुत सारे लोग खा लेते हैं पर इसे चबाकर नहीं खाते हैं इससे कब्ज से जुड़ी हुई शिकायत हो सकती है और कई बार पेट में भारीपन भी महसूस होता है, ऐसे में कमजोर पाचन शक्ति वाले इसे न खाएं. 

अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसे एक मुट्ठी से ज्यादा न खाएं. साथ ही इसे खाते वक्त ध्यान दें कि इसका सेवन खूब चबाकर करें ताकि ये सही तरीके से पच सके. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

water chestnuts side effects

