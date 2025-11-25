बथुआ खाने से हो सकता है नुकसान! इन 3 तरह के मरीज जरूर करें परहेज

Bathua Side Effects: ठंड में बाजारों में बथुआ मिलने लगता है. इस मौसम में लोग बथुआ खाना पसंद करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कुछ लोगों के लिए बथुआ खाना नुकसानदायक हो सकता है.
Trending Photos
Bathua Side Effects: बथुआ सर्दियों में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों में से है. यह विटामिन, आयरन और फाइबर से भरपूर होती है. इसके सेवन से पाचन बेहतर होता है, त्वचा व हड्डियों के लिए फायदेमंद तक माना जाता है. लेकिन हर हेल्दी चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती. कुछ लोगों के लिए बथुआ उल्टा नुकसान भी कर सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे 3 तरह के मरीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें बथुए से परहेज करना बेहतर होता है.
किडनी स्टोन वाले मरीज
किडनी स्टोन वाले मरीजों को बथुए से परहेज करना बेहतर होता है. बथुए में ऑक्सलेट ज्यादा मात्रा में होती है. ऑक्सलेट शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर स्टोन बनाने वाला कंडीशन पैदा कर सकता है. ऐसे में जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन है या बार-बार पथरी होती है, उन्हें बथुआ खाने से परहेज करना चाहिए या सीमित मात्रा में खाना चाहिए. इसका ज्यादा सेवन करने से पथरी की समस्या बढ़ सकती है.
यूरिक एसिड
अगर आपका यूपिर एसिड लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको भी बथुआ खाना से नुकसान हो सकता है. बथुए में कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करते हैं. इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट के लक्षण बढ़ सकते हैं. ऐसे में मरीजों को बथुआ खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
पाचन से जुड़ी समस्याएं
बथुआ फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह उल्टा असर डाल सकता है. ऐसे में बथुआ खाने से पेट में गैस, पेट फूलना, अपच, दस्त जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है. खासतौर पर कमजोर पाचन वाले और आईबीएस (IBS) के मरीजों को इसे सावधानी से खाना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.