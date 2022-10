Beetroot Effects: इन लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए चुकंदर, वरना खराब हो सकती है तबीयत

Who Should Not Eat Beetroot: इस बात में कोई शक नहीं है कि चुकंदर हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कई अहम पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे हमारे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है. चुकंदर में विटामिन सी, फोलेट, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, इसलिए ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इसे खाने की सलाह देते हैं. जमीन में उगने वाले इस चीज को डायरेक्ट, सलाह, जूस और सब्जी के तौर पर सेवन किया जाता है. ये खाने में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि चुकंदर भले ही शरीर के लिए कितना भी लाभकारी क्यों न हो लेकिन हर किसी को इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है.

इन मेडिकल कंडीशन वाले लोग न खाएं चुकंदर

ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन डॉ. आयुषी यादव (Dr. Ayushi Yadav) ने ZEE NEWS को बताया कि अगर आपको कुछ खास शारीरिक परेशानी हे तो चुकंदर के सेवन से परहेज करें.

1. शरीर में आयरन की ज्यादा मात्रा (Iron Overload)

कुछ लोगों के शरीर में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है इस मेडिकल कंडीशन को हीमोक्रोमेटोसिस (Hemochromatosis) या आयरन ओवरलोड (Iron Overload) कहते हैं. ऐसे लोगों को चुकंदर कम से कम खाना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी में आयरन कंटेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा हो इससे कई दूसरी परेशानियां पैदा हो सकती हैं.

2. किडनी स्टोन (Kidney Stone)

जिस इंसान को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो उसे काफी दर्द का सामना करना पड़ता, ये परेशानी 2 तरह की होती है, पहला कैल्शियम बेस्ड और दूसरा ऑक्सीलेट बेस्ड. अगर किसी इंसान को ऑक्सीलेट बेस्ड किडनी स्टोन की दिक्कत है उन्हें चुकंदर से दूरी बना लेनी चाहिए.

3. यूरिन के कलर में चेंज आना (Change in Urine Colour)

आपने अक्सर गौर किया होगा कि कुछ लोगों को चुकंदर खाना, या इसका जूस पीना काफी पसंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर इस चीज सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके यूरिन का कलर बदल जाएगा और ये लाल या गुलाबी रंग का हो जाएगा. ये शरीर में गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं, ऐसे में आप चुकंदर का सेवन कम कर दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर