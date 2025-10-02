किन लोगों को नहीं खाना चाहिए देसी घी? डाइजेशन से लेकर हार्ट पर पड़ सकता है बुरा असर

Desi Ghee ke Nuksan: भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा देसी घी है. यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि सभी लोगों के लिए देसी घी फायदेमंद नहीं होता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें देसी घी खाने से नुकसान हो सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देसी घी से परहेज करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए.

मोटापे से जूझ रहे

मोटापे से परेशान लोगों को देसी घी से परहेज करना चाहिए. दरअसल देसी घी में फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मोटापे से जूझ रहा है, तो ज्यादा घी खाने से उनका वेट और बढ़ सकता है. घी शरीर में कैलोरी की मात्रा तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे मोटापा और दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में मोटे लोगों को देसी घी कम मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए.

हार्ट के मरीज

हार्ट के मरीजों के लिए भी देसी घी सही नहीं होता है. जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक, उन्हें देसी घी से दूरी बनानी चाहिए. दरअसल देसी घी में सैचुरेटेड फैड होता है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है. ऐसे में इससे आर्टरिज में रुकावट आती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है.

पाचन की समस्या

कुछ हद तक देसी घी डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है. लेकिन ज्यादा देसी घी खाने से कुछ लोगों को भारी महसूस हो सकता है. खासकर जिनका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है या जिन्हें पहले से ही गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्या होती है, उन्हें घी खाने से समस्या और बढ़ सकती है. ऐसे लोगों को घी से परहेज करना चाहिए या आयुर्वेदिक सलाह लेनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.