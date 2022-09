Guava Side Effects: इन लोगों को गलती से भी नहीं खाना चाहिए अमरूद, बिगड़ सकती है सेहत

These People Should Not Eat Guava: अमरूद है बेहद स्वादिष्ट फूड है और ये सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. भारत में इसे शौक से खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है क्योंकि अमरूद का टेस्ट काफी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसका पल्प गुलाबी और सफेद रंगों का होता है. इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बेहद लाभकारी हैं, इसके अलावा इस फल में फोलेट और बीटा कैरोटीन भी मौजूद हैं, लेकिन भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) बाते हैं कि इतने पोषक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद हर किसी के लिए ये फल फायदेमंद नहीं है. कुछ कंडीशन में अमरूद को ज्यादा खाने से बचना चाहिए.

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए अमरूद

1. सर्दी खांसी के शिकार लोग

जिन लोगों को सर्दी-खांसी और जुकाम है उन्हें अमरूद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और ये आपकी तकलीफ को बढ़ा सकती है. खासकर रात के वक्त इसे खाने से बचना चाहिए वरना ठंड जैसा असर होने की आशंका पैदा हो जाएगी.

2. इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम के पेशेंट

अमरूद एक फाइबर रिच फूड है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और कब्ज की दिक्कतों को भी दूर कर देता है, लेकिन आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फल के ज्यादा सेवन से पाचन तंत्र पर काफी बुरा असर पड़ता है, विशेष तौर पर जो लोग इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम के शिकार हैं उन्हें कम से कम अमरूद खाना चाहिए.

3. सूजन से पीड़ित लोग

अमरू में फ्रुक्टोज और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है इन दोनों को अगर ज्यादा खाया जाए तो ये फूला हुआ महसूस करा सकती है. इससे शरीर को ज्यादा विटामिन सी एब्जॉर्ब करने में परेशानी होती है. इसलिए ज्यादा मात्रा में अमरूद खाने से सूजन बढ़ सकता है. इसमें मौजूद नेचुरल शुगर ब्लोटिंग की समस्या पैदा कर सकती है. इस बात का ख्याल रखें कि अमरूद खाने के बाद तुरंत नींद न लें वरना सूजन में इजाफा होगा.

4. डायबिटीज के मरीज

अमरूद एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है जिसकी वजह से अक्सर डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये तभी फायदेमंद है जब इसे सीमित मात्रा में खाया जाए और आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें, क्योंकि अमरूद में नेचुरल शुगर भी होता है.

एक दिन में कितने अमरूद खाएं?

एक दिन में एक से दो मीडियम आकार का अमरूद खाने से सेहत को फायदा है, बेहतर है कि आप इसे 2 मील्स के बीच खाएं. एक्सरसाइज से पहले भी इसका सेवन अच्छा माना जाता है. हलांकि कुछ भी करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेनी जरूरी है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

