Papaya Side Effects: इन 3 बीमारियों में दवा नहीं, दर्द बन जाता है पपीता, होने लगते हैं ऐसे साइड इफेक्ट्स

Who Should Not Eat Papaya: पपीता एक बेहद कॉमन फ्रूट है जिसका स्वाद हम में से काफी लोगों को पसंद आता है, आमतौर पर इस फल को लोग इसलिए ज्यादा खाते हैं, ताकि पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करे, जिससे गैस, एसिडिटी, बदहजमी जैसी परेशानियां पेश न आएं. पपीले में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियन और पोटेशियम पाया जाता है जो सेहत के लिए काफी लाभकारी है. इतने फायदे होने के बावजूद कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके मरीजों को पपीते से परहेज करना चाहिए, आइए जानते हैं.