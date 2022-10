Turmeric: इन लोगों को गलती से भी नहीं खानी चाहिए हल्दी, वरना बिगड़ सकती है तबीयत

These People Should Not Eat Turmeric: हल्दी एक ऐसा मसाला है तो हमारे किचन में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये न सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ता है, बल्कि सेहत को भी कई तरीके से फायदा पहुंचाता है. हल्दी के बिना कई सब्जी बदरंग नजर आने लगती है. हल्दी के औषधीय गुणों की वजह से कई हेल्थ एक्सपर्ट इसे रेगुलर खाने की सलाह देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मसाला हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होता. आइए जानते हैं कि किन किन लोगों को हल्दी का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए वरना तबीयत बिगड़ सकती है.

इन बीमारियों के शिकार है तो न खाएं हल्दी

1. डायबिटीज के मरीज

जो लोग डायबिटीज की बीमारी के शिकार हैं वो आमतौर पर अपना खून पतला रखने के लिए कई दवाइयों का सेवन करते हैं, साथ ही उन्हें ग्लूकोल के स्तर को भी नियंत्रित करना होता है. अगर मधुमेह के रोगी हल्दी का जरूरत से ज्यादा सेवन करेंगे तो उनके शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो जाएगी, जो शरीर के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है.

2. पीलिया के रोगी

जिन लोगों को पीलिया रोग यानी जॉनडिस (Jaundice) है उन्हें हल्दी से जितना मुमकिन हो उतना परहेज करना चाहिए. आप फिर भी हल्दी खाना चाहते हैं तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें वरना तबीयत बिगड़ सकती है और सीरम बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है.

3. पथरी के मरीज

पथरी एक काफी जटिल बीमारी है जिनको ये परेशानी पेश आती है उन्हें काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, ऐसे में हल्दी का सेवन कम कर दें, वरना तकलीफ बढ़ सकती है.

4. ब्लीडिंग के रोगी

जिन लोगों को नाक या शरीर के किसी हिस्से से ब्लीडिंग होती है उन्हें हल्दी का सेवन कम कर देना चाहिए वरना रक्तस्त्राव बढ़ सकता है और शरीर में खून की कमी हो सकती है, जो आगे चलकर कमजोरी की वजह बन जाएगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

