Relationship Tips: लंबे वक्त से प्यार के बावजूद गर्लफ्रेंड से शादी क्यों नहीं कर पाते कई पुरुष? ये हैं 4 कारण

Why A Boyfriend Can Love His Girlfriend But Can't Marry Her: प्यार एक बेहद खुशनुमा अहसास है, अक्सर जब कोई लड़का स्कूल, कॉलेज या जॉब लाइफ में होता है, तो उसे किसी न किसी लड़की पर क्रश जरूर होता है, जो धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगता है. कुछ खुशनसीब मर्द का इश्क रिलेशनशिप तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जब भी शादी की बात आती है, ये फैसला लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है. कई मामलों में देखा गया है लड़के इस बात को कबूल करते हैं कि वो अपनी प्रेमिका को लेकर काफी सीरियस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शादी के बंधन में नहीं बंध सकते, आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है

प्यार के बावजूद गर्लफ्रेंड से शादी न करने की वजह

1. रिलेशनशिप को नहीं करते पब्लिक

कई लड़के लव रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को पब्लिक करने से डरते हैं, कहीं न कहीं उन्हें समाज का डर लगा रहता है. अगर आप रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो जमाने का डर बिलकुल भी नहीं होना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो रिश्ते के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे.

2. पैरेंट्स को न बताना

अगर आप लंबे वक्त से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रेमिका को परेंट्स से जरूर मिलाएं, जरूरी नहीं है कि आप अपने मां-बाप को ये बताए कि ये महिला आपकी लवर है, आप दोस्त के तौर पर भी मिला सकते हैं और अपने पैरेंट्स का रिएक्शन नोट कर सकते हैं. लेकिन लड़की के बार बार जिद करने पर भी आप माता-पिता से मुलाकात नहीं करा रहे तो लड़की आपसे रिश्ता तोड़ सकती है.

3. अरेंज मैरिज करना चाहते हैं

कई लड़के अपनी लव लाइफ को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, वो किसी लड़की से साथ प्यार में तो गिरफ्तार जरूर होते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज पर ज्यादा यकीन रखते हैं. उन्हें लगता है कि लव मैरिज कामयाब नहीं हो सकती है, इसलिए वो गर्लफ्रेंड के बार-बार पूछने पर भी शादी की बात को टालते रहते है, और धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप का अंत हो जाता है.

4. जॉब करने वाली वाइफ नहीं आती पसंद

कई पुरुष उस महिला से प्यार करने लगते हैं जो कहीं न कहीं जॉब कर रही होती, लेकिन उन मर्दों को ये पसंद नहीं होता कि उनकी लाइफ पार्टनर शादी के बाद भी वर्किंग रहे. वो चाहते हैं कि वाइफ सिर्फ घर के काम करे और ऑफिस जाने की बात न करें, ऐसे में कई गर्लफ्रेंड खुद रिश्ता तोड़ देती है, या फिर इस एटिट्यूड की वजह से खुद ब खुद ब्रेकअप हो जाता है.

