Advertisement
trendingNow13057201
Hindi Newsलाइफस्टाइलक्यों सर्दियों में खाए जाते हैं गोंद के लड्डू? बेहद आसान है इसकी रेसिपी, तुरंत कर लें नोट..

क्यों सर्दियों में खाए जाते हैं गोंद के लड्डू? बेहद आसान है इसकी रेसिपी, तुरंत कर लें नोट..

Gond Laddu Recipe: भारत में सर्दियों में कई घरों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं. गर्म तासीर वाला गोंद सर्दियों में शरीर को गर्म करने और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदे और बनाने का तरीका बताएंगे.. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों सर्दियों में खाए जाते हैं गोंद के लड्डू? बेहद आसान है इसकी रेसिपी, तुरंत कर लें नोट..

Benefits of Gond Laddu: सर्दियों में हमें ज्यादा एनर्जी और पोषण की जरूरत पड़ती है. ठंड में ज्वाइंट पेन, कमजोरी और बार-बार सर्दी-जुकाम आम समस्या बन जाती है. ऐसे में इस मौसम में डाइट में स्वस्थ रहने के लिए डाइट पर खास ध्यान देना पड़ता है. ऐसे में इस मौसम के लिए गोंद के लड्डू एक बेहतरीन देसी सुपरफूड है. ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बॉडी को गर्मी, ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं. अच्छी बात ये है कि इन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको गोंद के लड्डू खाने के 3 बड़े फायदे बताएंगे और इसे बनाने की आसान रेसिपी भी बताएंगे..

 

बूस्ट इम्यूनिटी 
गोंद में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है. ऐसे में इसके सेवन से बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है. खासकर सर्दियों में इसे डाइट में बॉडी मजबूत बनती है, जिससे वायरल इंफेक्शन जल्दी नहीं फैलता. इसलिए बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये खासतौर पर बेहद फायदेमंद होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बॉडी को अंदर से गर्मी और एनर्जी
गोंद गर्म तासीर की होती है. ऐसे में ठंड के मौसम में इसे खाना बेहद फायेदमंद माना जाता है. गोंद के लड्डू खाने से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और थकान कम होती है. ऐसे में जो लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं या ठंड में जल्दी सुस्त महसूस करते हैं, उन्हें इस लड्डू के सेवन से नेचुरल एनर्जी मिलती है. 

 

हड्डियों और ज्वाइंट्स के लिए फायदेमंद
सर्दी में अक्सर जोड़ों और कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में इस मौसम में गोंद का सेवन करने से कैल्शियम और नेचुरल तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. खासकर महिलाओं के लिए गोंद के लड्डू खाना फायदेमंद है. डिलीवरी के समय कमजोरी दूर करने के लिए रोजाना इसके सेवन से बॉडी की रिकवरी तेज होती है. 

 

कैसे बनाएं गोंद के लड्डू?
देसी घी में गोंद को मीडियम फ्लेम पर तब तक तलें, जब तक फूल न जाए. इसके बाद इसमें गेहूं का आटा, ड्राईफ्रूट्स और गुड़ या चीनी मिलाकर अच्छे से भून लें. अब हल्का ठंडा होने पर लड्डू का शेप दे दें. 

 

इस बात का ध्यान रखें
दिन भर में केवल 1 लड्डू ही खाएं. लड्डू गर्म तासीर का होता है, ऐसे में ज्यादा खाने से परेशानी कर सकता है. वहीं गर्मियों में इसे खाने से परहेज करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Gond Laddu Reciperecipe of gond laddu

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'