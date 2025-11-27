Advertisement
क्यों ये पेड़ कहलाता है 'जीवन का पेड़'? आपको हैरान कर देगी ट्री ऑफ लाइफ की ताकत

Baobab Benefits: पेड़ न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि नेचर में बैलेंस बनाए रखने का भी काम करते हैं. ऐसे में हमारी जीवन में पेड़ का बेहद महत्व है. इस खबर में ऐसे ही एक पेड़ की बात करेंगे, जो हमारी लाइफ आसान बनाने का काम करता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:10 PM IST
Tree of Life Baobab: पेड़ हमारी डेली लाइफ का ऐसा हिस्सा हैं, जो हवा को साफ करने के साथ-साथ नेचल में बैलेंस बनाए रखने का भी काम करता है. ऐसा ही एक पेड़ 'बाओबा', जिसे दुनिया भर के लोग 'ट्री ऑफ लाइफ' यानी जीवन का पेड़ कहते हैं. यह अफ्रीका और मेडागास्कर के कठिन इलाकों में पाया जाने वाला विशालकाय पेड़ है, जो अपने अंदर इतनी ताकत और उपयोगिता छिपाए है कि सदियों से इंसान इसे नेचर के चमत्कार के रुप में देखते आए हैं. 

 

बाओबाब क्या है?
बाओबाब एक पेड़ है, इसका साइंटिफिक नाम 'Adansonia digitata' है. ये पेड़ उन क्षेत्रों का सहारा है, जहां कई-कई महीनों तक बारिश नहीं होती. इसका विशाल तना स्पंज की तरह सोखता है और हजारों लीटर तक पानी जमा कर सकता है. वहीं सूखे में ये पेड़ इंसानों और जानवरों के लिए पानी का भरोसेमंद स्रोत बन जाता है. इसलिए इसे 'जीवित टंकी' और 'रेगिस्तान का चमत्कार' भी कहा जाता है. वहीं कठिन परिस्थितियों में भी इसके खड़े रहने की क्षमता इसे सच में 'जीवन का पेड़' बनाती है. 

पेड़ा का हर हिस्सा कुदरत का खजाना है
बाओबाब की खासियत सिर्फ इसका शेप नहीं, बल्कि इसकी उपयोगिता है. इसके हर हिस्से के अपने फायदे होते हैं. इसका फल नेचुरल एनर्जी से भरपूर होता है और कई देशों में इसे हेल्दी पाउडर के रूप में खाया जाता है. वहीं इसकी छाल से रस्सियां, चटाइयां और कई घरेलू चीजें बनाई जाती हैं. कई जगह लोग इसके खोखले तने को स्टोर रूम, आश्रय या बस स्टॉप की तरह यूज करके हैं. ये पेड़ इंसानों को बिना मांगे हर वह चीज देता है, ऐसे में इस पेड़ की जरूरत मुश्किल इलाकों में सबसे ज्यादा होती है. 

 

पेड़ की दिलचस्प अनोखी बातें
बाओबाब दुनिया के सबसे अनोखे पेड़ों में गिना जाता है. ऐसे में सूखे मौसम में इसकी शाखाएं उलटी जड़ों जैसी लगती हैं. इसलिए इसे 'उल्टा पेड़' कहा जाता है. आपको बता दें, कुछ पेड़ 3000 साल से भी ज्यादा पुराने होते हैं, इसके सफेद फूल रात के समय खिलते हैं और चमगादड़ इन्हें परागित करते हैं. वहीं इसका फल नेचुरल तरीके से सूखकर पाउडर बना सकता है, जो इसे और भी खास बनाता है.

Reetika Singh

Tree of Life BaobabBaobab interesting facts

