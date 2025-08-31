क्यों स्किन केयर में गेमचेंजर है बेसन? दादी-नानी से लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट्स की इस फेवरेट चीज का क्या है राज
Besan Benefits for Skin Care: स्किन के लिए बेसन का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि बेसन में ऐसे क्या गुण हैं, जो यह आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:26 PM IST
Benefits of Gram Flour for Skin: जब भी स्किन केयर के लिए घरेलू नुस्खों की बात होती है, तो बेसन का नाम जरूर लिया जाता है. बेसन लगभग हर भारतीय रसोई में आपकी मिल जाएगा, वहीं सदियों से इसे स्किन केयर में इस्तेमाल किया जाता आ रहा है. दादी-नानी से लेकर ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी इसे स्किन केयर में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. लेकिन कभी आपने सोचे की बेसन के ऐसे क्या गुण हैं, जो इसे आपकी त्वचा के लिए इतना खास बनाता है. इस खबर में हम आपको स्किन केयर में बेसन के फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

स्किन की डीप क्लिनिंग
बेसन एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है. यह आपकी त्वचा की पर जमी गंदगी, धूल और एक्सेस ऑयल को हटाकर डीप क्लिनिंग करता है. अगर आप ऑयली स्किन से परेशान रहते हैं, तो बेसन में गुलाबजल मिलकर फेस पैक लगाना आपके लिए फायदेमंद है. यह स्किन को तुरंत फ्रेश और साफ करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

टैनिंग और साफ स्किन टोन 
धूप में रहने से स्किन पर टैनिंग हो जाती है और रंग भी फीकी पड़ने लगते हैं. ऐसे में बेसन आपकी मदद कर सकता है. बेसन में नींबू का रस और दही मिलाकर लगाने से टैनिंग अपने आप धीरे-धीरे हल्की होने लगती है. बेसन नेचुरल तरीके से स्किन को ब्राइंट और ग्लोइंग बनाने का काम करता है.

 

मुंहासों और ब्लैकहेड्स
बेसन में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों से लड़ने में मददगार है. वहीं बेसन और हेल्दी का पेस्ट चेहरे पर लगाने से न सिर्फ पिंपल्स कम होते हैं, बल्कि ब्लैकहेड्स भी हटाने में मददगार है. 

 

नेचुरल एक्सफोलिएटर
स्किन की डेड स्किन सेल्स को हटाने में बेसन मददगार है, यह नेचुरल एक्सफोलिएशन की तरह काम करता है. बेसन में चावल का आटा और दूध मिलाकर स्क्रब करने से स्किन न सिर्फ एक्सफोलिएट होता है, बल्कि सॉफ्ट और स्मूद भी बनता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;